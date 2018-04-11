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Селену Гомес заметили в компании таинственного мужчины: фото
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Селену Гомес заметили в компании таинственного мужчины: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Селена Гомес и Джастин Бибер расстались чуть больше месяца назад, но уже, видимо, счастливы в новых отношениях. Сначала певца заметили в компании эффектной блондинки Баскин Чемпион, родной сестры модели Эбби, с которой встречается сын «железного Арни» Патрик Шварценеггер. Сегодня папарацци удалось запечатлеть и Селену Гомес на свидании с неким бородатым мужчиной.
Селена Гомес с таинственным незнакомцем
Артистка и таинственный незнакомец шли по улице в обнимку. Для встречи с мужчиной Селена даже принарядилась: на ней в тот день были укороченные джинсы, клетчатый пиджак и балетки. Пока журналистам не удалось вычислить нового партнера звезды.
Селена Гомес с таинственным незнакомцем
Напомним, что Джастин и Селена начали встречаться еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года все же расстались. В октябре 2017 певицу вновь стали замечать в компании своего экс-бойфренда. Однако и во второй раз влюбленные не сумели сохранить отношения и в начале марта расстались.
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