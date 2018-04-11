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Лекси Вуд — новая подруга сына Дэвида Бекхэма Бруклина
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Лекси Вуд — новая подруга сына Дэвида Бекхэма Бруклина 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
На днях прессе стало известно, что старший сын легендарного в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин, расставшись с актрисой Хлоеей Грейс Моретц, уже нашел новую подругу — модель «Плэйбоя» Лекси Вуд. В США девушке уже предрекают успешную карьеру на подиуме, что, судя по фото, вполне обоснованно.
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