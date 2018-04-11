Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Актриса Ирина Безрукова уверена: «Если ты человека любишь, а он считает, что ему в другом месте лучше, его надо отпустить». Так в программе «Судьба человека» она говорит о расставании с бывшим мужем — Сергеем Безруковым.

Они были неразлучны 15 лет. Везде — вместе. А потом все рухнуло. Но Ирина нашла в себе силы отпустить его. С любовью. Хотя незадолго до расставания с любимым мужем на Ирину обрушилось еще более страшное испытание: трагически погиб ее любимый сын Андрей. Ему было всего 25.

Испытания в ее судьбе начались уже в раннем детстве. Отец учил Ирину нотной грамоте и вообще — прекрасным человеком. Но пока был трезв. А когда выпивал, то проявлял агрессию. Мама Ирины решила с ним развестись. И правильно сделала, говорит сейчас актриса.

А через несколько лет мама слегла и умерла. У нее был рак головного мозга.

11-летняя Ира и ее младшая сестра остались сиротами. Их могли отправить в детский дом, но из деревни приехала бабушка. Невзирая на уговоры «добрых» людей, что она не справится с двумя детьми, бабушка не дала отправить внучек в детдом. Она устроилась работать дворникам, а сестры ей помогали.

Возможно, любовь, с которой она принимает даже самые тяжелые испытания в своей жизни, передалась Ирине именно от бабушки.

"Про нее можно сказать — святой человек. Она была вся наполнена любовью, и эта любовь была какой-то безграничной", — вспоминает Безрукова.

На актрису она училась в Ростове-на-Дону, там же работала в театре, а потом переехала в Москву вслед за любимым мужчиной — актером Игорем Ливановым и попала в театр-студию Олега Табакова

В столице Ирине с Ливановым пришлось растить сына, зимуя в неприспособленной под холода даче, ютиться в коммуналке. Ролей в кино не предлагали, и она подрабатывала моделью у тогда еще е малоизвестного стилиста Сергея Зверева

А потом на съемочной площадке актриса познакомилась с Сергеем Безруковым. Игорь Ливанов тяжело переживал уход Ирины, но она свой выбор сделала. Казалось, что счастье будет длиться вечно, но тут судьба сделала резкий поворот.

О том, как нашла в себе силы пережить гибель сына, как и чем живет сегодня после обрушившихся на нее несчастий, Ирина Безрукова рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».