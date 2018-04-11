Признаки того, что вы полностью растворились в отношениях

«Я» превратилась в «мы»

Вы перестали говорить о себе в единственном числе, подразумевая, что теперь все-все вы делаете вместе со своим мужчиной: «мы едем к маме», «мы придем к тебе на ужин». У вас появился вечный «+1», без которого вы не ходите на мероприятия. И вообще никуда не ходите. Даже подружки перестали приглашать вас на «девичники» по пятницам, потому что в джазе давно не только девушки: там девушки и ваш парень.

У вас стало меньше друзей

Примерно по той же причине: вы просто перестали поддерживать с ними связь, потому что вам не до них. А вы точно уверены, что этот мужчина, с которым вы познакомились месяц назад, сможет заменить вам подругу, который вы знаете со школы? У нас плохие новости: не факт.

Вы отказались от своих увлечений и стремлений

Где теперь ваш абонемент на йогу и страстное желание получить второе высшее? Все это перестало иметь значение, потому что вы «в отношениях». Все ваши интересы, хобби и желания, которые еще недавно казались ужасно важными, вдруг потеряли всякий смысл, потому что единственным смыслом жизни стал ваш принц на (воображаемом) белом коне. Так вы рискуете полностью отказаться от своего «я» и превратиться в тень мужчины, в которого влюбились. Горькая правда заключается в том, что мужчина завтра может уйти (надеемся, что нет, но все же), а второе высшее останется с вами. Подумайте, а точно ли стоит отказываться от перспективного плана А ради сомнительного плана В?

Вы постоянно на связи

Даже если вы все-таки вышли на встречу с подругами, то весь вечер не выпускаете телефон из рук и строчите сообщения своему мужчине. Вам нужно знать, где он находится в данный момент — желательно поминутно и в режиме онлайн. На семейных праздниках вы тоже особо не засиживаетесь, сбегая от родственников при первой же возможности. Конечно, ведь дома вас ждет тот, кто внезапно стал для вас Вселенной.

Вы ревнуете

Возможно, вы делаете это без истерик и битья посуды, но внутренне постоянно изводите себя всевозможными подозрениями и домыслами. Причем, ревнуете вы не только к другим женщинам, но и к работе, друзьям и его маме. Вам кажется, что если он завтра от вас уйдет, жизнь кончится. Не утешайте себя тем, что это сильная любовь. Это болезненная привязанность, с которой и до психиатра недалеко.

Вы потеряли связь с реальностью

Ваша жизнь полностью сосредоточилась на одном человеке: вы живете только рядом с ним, все остальное время вы существуете. Да, вы продолжаете ходить на работу и даже с кем-то общаетесь, но делаете это чисто механически, безо всяких эмоций.

Даже крошечная ссора выбивает вас и колеи

Стоит вам поспорить из-за погоды, как на вас накатывает волна паники: а вдруг он обидится и больше никогда вас не простит? Успокойтесь: ссоры случаются даже в очень стабильных отношениях. Вот только крепкие пары переживают бурю, а слабые союзы она безжалостно разбивает.

Вы стали задаваться вопросом «Кто я?»

И если ваш первый и самый главный ответ на этот вопрос звучит как «жена/девушка Пети», то вам, возможно, нужна помощь. Даже если Петя скажет то же самое относительно вас. Помните, что если вы не чувствуете себя хорошо сама по себе, то никакой мужчина не заставит вас почувствовать себя лучше.