Ещё
Шепелев о женитьбе не думает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шепелев о женитьбе не думает 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В июне исполнится 3 года со дня смерти певицы Жанны Фриске. Между родителями певицы и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым все еще идет борьба за наследство и право воспитания сына артистки. Но сейчас светские обозреватели обратили внимание на еще одно любопытно обстоятельство: Шепелев до сих пор предпочитает не заниматься устройством личной жизни.
Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)
9 Апр 2018 в 4:19 PDT  В свое время отец покойной звезды Владимир Фриске говорил о возможном романе Шепелева с одной из приятельниц Жанны. Сам Дмитрий на эту тему говорить не желает. Впрочем, после смерти Фриске шоумен не появлялся на светских мероприятиях в компании какой-либо леди и серьезных поводов для сплетен не давал.
Неужели Дмитрий живет словно монах? «Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова изданию Starhit.
По словам ясновидящей, пока шоумен даже не задумывается о серьезных отношениях. «Романтические истории с красавицами — это то, что хочет видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия».
Сам Шепелев недавно обмолвился о том, что главным приоритетом сейчас для него является воспитание сына. Дмитрий твердо намерен обеспечить Платону «беззаботное, счастливое и беспечное» детство и дать хорошее образование.
Клео.Ру: последние новости
20 способов как влюбить в себя мужчину, которые работают! Брэд Питт увлекся профессором архитектуры Брак Собчак под угрозой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер4
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе64
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?1
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть57
Седокова показала себя без макияжа
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение