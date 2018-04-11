Шепелев о женитьбе не думает

В июне исполнится 3 года со дня смерти певицы Жанны Фриске . Между родителями певицы и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым все еще идет борьба за наследство и право воспитания сына артистки. Но сейчас светские обозреватели обратили внимание на еще одно любопытно обстоятельство: Шепелев до сих пор предпочитает не заниматься устройством личной жизни.

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9 Апр 2018 в 4:19 PDT В свое время отец покойной звезды Владимир Фриске говорил о возможном романе Шепелева с одной из приятельниц Жанны. Сам Дмитрий на эту тему говорить не желает. Впрочем, после смерти Фриске шоумен не появлялся на светских мероприятиях в компании какой-либо леди и серьезных поводов для сплетен не давал.

Неужели Дмитрий живет словно монах? «Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями», — рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова изданию Starhit.

По словам ясновидящей, пока шоумен даже не задумывается о серьезных отношениях. «Романтические истории с красавицами — это то, что хочет видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия».

Сам Шепелев недавно обмолвился о том, что главным приоритетом сейчас для него является воспитание сына. Дмитрий твердо намерен обеспечить Платону «беззаботное, счастливое и беспечное» детство и дать хорошее образование.