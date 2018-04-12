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Ученые узнали, сколько секса нужно для счастья
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Ученые узнали, сколько секса нужно для счастья 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Новое исследование канадских учёных демонстрирует весьма любопытные результаты!
Сколько секса считается нужным количеством? Один раз в месяц? Каждый день? Раз в неделю?
Статей на сексуальную тематику так много, что можно подумать, будто секс всегда был излюбленной темой для разговоров. Но вот что интересно.
Как правило, в 20 лет мы свободно болтаем с подругами о своей сексуальной жизни, а вот после 30 это вдруг становится негласным табу, как обсуждение зарплаты. Вы понятия не имеете, как часто это делают ваши подруги, и уж конечно, не говорите о сексе сама.
Возможно, обсуждение секса заканчивается, потому что ты взрослеете и понимаете, что такие вещи лучше обсуждать со своим партнёром, а не с друзьями. А может быть, потому что вы не хотите расстраиваться, узнав, что у других секса гораздо больше.
Тем не менее, узнать о сексе у других людей было бы весьма любопытно, так что давай обратим внимание на новое исследование канадских учёных.
Оказывается, секс является настолько сложным процессом, что его не описать сухими цифрами. Кроме того, наша сексуальная жизнь зависит от индивидуальных уровней либидо и множества внешних факторов.
Исследовав интимную жизнь 15 тысяч супружеских пар, учёные сделали вывод, что для счастья человеку необходимо заниматься сексом… всего один раз в неделю!
Нет, конечно, вы можете делать это и чаще, но более счастливой вас это вовсе не сделает.
Это отличная новость, потому что результат является вполне реальным. И да, кстати — в том же исследовании учёные утверждают, что достижение близости другими способами может быть столь же важным для крепких отношений.
Любите проводить время, нежно прижавшись к нему перед телевизором? Тем самым вы укрепляете свой брак.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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