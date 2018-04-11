Романцев: у Ярцева невероятная энергетика, ему надо работать до 100 лет

«Жора Ярцев — мой лучший друг по жизни. Я вырос в Красноярске, в Москву приехал в 23 года. Там у меня были свои друзья, с юности. Не думал, что я ещё с кем-то могу так дружить. И тут встретил Георгия Александровича. Он был старше меня на пять лет. Но мы моментально прониклись друг к другу симпатией. Сколько у нас в жизни было весёлых историй — не перечесть! Но мы до сих пор не можем друг без друга. Часто видимся, постоянно созваниваемся — причём без особого повода. Просто потому, что всегда рады слышать друг друга.

Я не поражён, что Георгий Александрович до сих пор работает. Скорее удивлюсь, если он перестанет это делать. С такой энергетикой, как у него, нельзя долго находиться без дела. Это я спокойный человек. Но даже я порой скучаю. Встаю утром и понимаю — весь день делать нечего. Он бы точно так не смог! Без работы он просто пропадёт. Ему работать надо до 100 лет! И я желаю ему прожить не меньше. Я счастлив иметь такого друга, как он», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.