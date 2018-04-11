«В кино почти не снимаюсь»: супруга Жарикова рассказал, как живет после смерти мужа

В 2012 году в 70 лет скончался Евгений Жариков . У актера остановилось сердце. Первой его женой была тренер по фигурному катанию Валентина Зотова, но они развелись спустя 12 лет брака. Затем он женился на актрисе Наталье Гвоздиковой, которая родила ему сына Федора. Они были счастливы вместе, но одно время артист изменял жене с журналисткой Татьяной Секридовой, которая подарила ему сына Сергея и дочь Катю.

На днях Гвоздикова дала интервью. «В кино почти не снимаюсь — ничего интересного не предлагают», — призналась она, но отметила, что часто устраивает творческие вечера, где поет и читает стихи. Актриса не стала скрывать, что каждый день вспоминает мужа. Об изменах Жарикова она больше старается не думать и не держит на него обиду. Сейчас внебрачные дети актера повзрослели. Их мама продолжает работать журналистом. О семье артиста женщина не вспоминает и не соглашается говорить о себе и детях без определенной платы. Сергею сейчас 22 года. Он поступил в МИТРО и хочет стать звукорежиссером. Ранее молодой человек учился в педуниверситете на факультете физической культуры. Наследник артиста владеет китайским языком и увлекается рок-музыкой. Не так давно он пережил тяжелое расставание со своей девушкой и даже набил первое тату.

Сергей и Катя / фото: vk.com Его сестре сейчас 20 лет. Она учится в подмосковной лыжной школе и состоит в сборной. Девушка считает своего деда главным мужчиной в своей жизни, так как папа не жил с ней. Сейчас у нее нет возлюбленного, но она мечтает о сыне. У наследника Жарикова и его супруги 41-летнего Федора личная жизнь тоже не складывается. Он свободно говорит на французском, а также педантично ко всему относится. Гвоздикова считает, что возможно из-за педантичности у него и не клеятся отношения с девушками. «Надеюсь, он все же встретит свою половинку, будут внуки. Спешить тут нельзя», — поделилась она с EG.ru. Многие считают, что дети артиста расплачиваются за грехи своего знаменитого отца.