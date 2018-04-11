Екатерина Одинцова о своём шоу «Миллионер на выданье»

В субботу, 14 апреля, на канале «Ю» стартует новый проект под названием «Миллионер на выданье» (16+), ведущей которого стала известная нижегородка и столичная звезда Екатерина Одинцова . В новом шоу состоятельный мужчина ищет спутницу жизни. Личность завидного жениха остаётся тайной, а жену ему среди участниц проекта выбирают его взрослые дети. Неожиданными подробностями съёмок, а также наблюдениями о вкусах и предпочтениях миллионеров Екатерина поделилась с нашим корреспондентом.

Ищите женщину

— Екатерина, как вообще появилась идея такого шоу?

— Оно, как многие шоу на нашем телевидении, пришло к нам из США. В американском формате этой передачи не было ведущей, но авторы нашего шоу поняли, что семья без женщины для нашего менталитета невозможна, и решили, что надо найти миллионеру для начала «сестру». Продюсеры поговорили с нашим главным героем — миллионером и с его пятью детьми и поняли, что для того чтобы шоу состоялось, в нём не хватает женщины. Ведь в шоу, как и в реальной жизни, очень важны внимание и женская забота. С женихом рядом должна быть подруга, сестра, советчица, которая смогла бы организовать детей и направить мужчину на истинный путь к счастью.

— Почему именно вы стали ведущей?

— Меня пригласили, когда до съёмок оставалось всего два дня. Люди, которые меня близко знают, отмечают, что одно из моих качеств — это умение дружить почти со всеми. С бывшими жёнами бывших мужей, с подругами бывших бойфрендов, с детьми от разных браков, со всеми людьми, которые появлялись в моей жизни… если они, конечно, не делали больших гадостей! Это объединяющее дружеское начало и требовалось в проекте. И поскольку я работала с этой командой ведущей в шоу «Феномен» и на проекте «50 блондинок» на телеканале «Россия», они сразу вспомнили обо мне.

— Чем же проект так привлёк вас, что вы бросили все дела и согласились участвовать?

— Я взялась за него потому, что мне было очень интересно. Я познакомилась с детьми нашего героя — они такие классные, такие искренние, такие чистые, любящие своего отца и при этом очень разные! У них мнения насчёт конкурсанток практически всегда расходились, и им приходилось в дискуссиях договариваться о том или ином решении. Мне было настолько с ними интересно, что я сразу согласилась. А самым главным стало знакомство с его младшими дочками Сашей и Соней, которые меня просто очаровали.

— Почему же дети не были единодушны?

— Ситуация на съёмках была непростая — вы об этом узнаете из проекта. Дети нашего героя от разных браков, и приходилось искать общий язык не только с участницами проекта, но и между ними самими!

— В чём главное отличие вашего шоу по сравнению со множеством «брачных» проектов, которые идут сейчас по разным каналам?

— Именно в том, что жену выбирает не сам герой, а его взрослые дети, у которых есть право голоса. Они знают своего папу лучше, чем кто бы то ни было, и могут дать ему правильный совет.

Быть собой

— А кто для них вы?

— Мой образ совершенно точно не образ свахи, потому что я не могу не быть собой. Я вообще никого никогда не сватаю. Это не моё правило. Вот на проекте, который ведёт моя подруга Лариса Гузеева , есть сваха, а есть Лариса. Так что есть свахи, а есть Катя! Я — подруга, сестра, человек, который даст искренний совет. Да, были моменты, когда я советовала девочкам встать и уйти. Такое тоже было. Я глобально всегда на стороне женщин. И если я вижу, что девушке не надо бороться за этого мужчину, я честно об этом говорю: «Милая, беги!» Такое тоже было — и в шоу, и в жизни.

— Какими вы видите зрителей вашей программы?

— Нашему герою далеко не 25, и теоретически, да и практически, его избранницей может стать женщина очень разного возраста — как совсем юная, так и женщина-ровесница. Именно поэтому шоу будет интересно женщинам всех возрастов от 20 и… Да и 12-15-летние девочки найдут в нём интересное, потому что когда девочки переживают за личную жизнь их разведённых отцов — а это часто бывает и это важная честь жизни — отношения разведённых родителей и детей, — они найдут тут ответы на свои вопросы. Поэтому мы уделили этой теме большое внимание.

Первым делом — миллионеры

— Как выбирался миллионер для шоу? Человеку успешному непросто вот так показать свою личную жизнь всей стране, тем более признать, что ему нужна помощь в выборе жены?

— Кастинг мужей проходил до того, как мы начали выбирать невест. Сначала отсмотрели миллионеров. Множество успешных деловых мужчин в Москве одиноки. Считается, что очень трудно найти мужа. Но жену найти не легче. Потому что в Москву в основном съезжаются девушки активные, смелые, дерзкие, в основном — охотницы за богатыми. Девушек, которые едут строить карьеру, меньше, но они тоже не ориентированы на семейную жизнь. А вот просто хороших девчонок, которые могут составить счастье нормального мужчины, в Москве днём с огнём не найти. Они другой породы. Они не первооткрывательницы, не путешественницы, не Дианы-охотницы. Это милые, хорошие девочки, которые сидят в регионах перед телевизорами и будут смотреть это шоу.

— О ком же мечтают миллионеры?

— Они ищут тех девчонок, которые сидят, к примеру, в Нижнем Новгороде, на Караваихе, где я выросла, смотрят телевизор и говорят: «Нет, куда я поеду… Конечно, у них в Москве там вон какая конкуренция…» А на самом деле здесь мужчины как раз и ищут хороших, тёплых, искренних отношений. Настоящих девочек из провинции, которые там, в провинции, и остались, потому что они не авантюристки и не могут решиться уехать из родного дома.

— Кандидаты в мужья действительно на шоу ищут жену?

— Миллионеров, желающих искать жену в телеэфире, было много. Но мы очень придирчиво выбираем и сразу отсеиваем тех, кто приходит просто развлечься. Таких много — процентов 80. А те, кто действительно настроен на брак, часто стесняются. Либо у них нет детей, которые должны помогать в этом шоу. Кстати, у меня есть целая картотека женихов, которые по тем или иным причинам не смогли поучаствовать в шоу. Но мне совершенно некогда брать на себя роль свахи. Может быть, при телеканале откроют агентство?

— Какой же он, первый из женихов?

— Наш герой действительно хочет найти жену. Правда, он уже был несколько раз женат. Ему нравится быть женатым, нравится вкладывать деньги и силы в свою жену, развивать её. Но он обжёгся на предыдущих браках и сейчас ищет женщину, которая не бросит его после того, как он сделает её звездой. Он клёвый, весёлый, любит приключения, он успешный, у него прекрасные дети. С некоторыми участницами он подружился, с некоторыми поссорился вдрызг, кому-то пожелал лучшей доли, чем брак с ним, кому-то разбил сердце. Сами увидите!

Рецепта не существует!

— А что за девушки решились претендовать на миллионера?

— Очень разные. И по возрасту, и по типажам. Есть совсем юные, порхающие по жизни — такие птички. Есть взрослые, успешные многодетные дамы. Кандидатки разные по образованию, профессиям. Есть актрисы. И никак не угадаешь, кто из них победит. Одна из участниц шоу, на мой взгляд, была просто идеальной женщиной. Если бы я была мужчиной-миллионером, я бы точно выбрала её и раздумывать бы не стала. А наш герой сказал, что видел он уже таких, из брака получится то-то и то-то!

— Что же всё-таки нужно сделать, чтобы покорить состоятельного и успешного жениха?

— Это трудный вопрос. Нет никаких рецептов. Все советы «как покорить миллионера» смело.