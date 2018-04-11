Клише, которые могут разрушить брак

Когда вы думаете, что отношения между людьми должны строиться определенным образом, но видите при этом, что ваши происходят как-то иначе, возникает разочарование. Именно это чувство является одним из самых губительных не только для недавно сложившихся пар, но и, в особенности, людей, которые решили создать семью.

1. Пары обращаются к семейному психологу только тогда, когда уже действительно в беде.

Все еще большинство людей считают, что семейный психолог решает только вопросы на грани развода. Существует мнение о том, что у пар, которым нужна семейная терапия, все действительно ОЧЕНЬ плохо. Поэтому многие стесняются обратиться за помощью к специалисту, не желая быть «такой» парой, или считая проблему слишком незначительной для разговора с психологом. В итоге, не имея сил самостоятельно справиться с некоторыми ситуациями, эти люди окончательно хоронят свои отношения в груде неразрешимых конфликтов, которыми они обрастают со временем.

2. Брак меняет людей

Большинство людей, с которыми я разговаривала об этом, не заметили совершенно никаких изменений ни в себе, ни в партнере, ни в своем образе жизни после свадьбы. После долгой череды выкриков «Горько!» вы останетесь прежними, ведь по сути свадьба — это всего лишь вечеринка, которая не способна никого заставить остепениться, стать более ответственным или более влюбленным, а ведь именно об это ожидание разбивается множество пар. Людей и отношения меняют испытания и победы, пережитые вместе, но сам факт проживания в браке никак не повлияет на участников процесса.

Многие отношения уничтожает и убеждение в том, что брак — это такая финальная счастливая стадия, когда уже все всегда будет отлично и никуда не денется.

3. Ребенок укрепляет отношения

Точно так же, как и свадьба, рождение ребенка не изменит партнера и не сделает вас более близкими. Дети скорее играют роль лакмусовой бумажки — после их появления в семье имеющиеся проблемы не исчезают сами собой, а лишь обостряются. Совершенно новый образ жизни и степень ответственности становится проверкой на прочность и обнажает все невидимые прежде грани ваших отношений (как хорошие, так и не очень), но не является спасательным кругом. Вы скорее удивитесь, если действительно думали, что ребенок «спасет» ваш брак.

4. За долгосрочными отношениями следует свадьба

“— Вы так и не поженились?”

И в голову уже ползут дурные мысли: а все ли с нами в порядке, а хотим ли мы одного и того же, а имеют ли вообще смысл наши отношения?

Не всем нужен официальный брак, и это совершенно нормально (ведь мы уже выяснили, что по сути он ничего не меняет). Но гораздо больше этот миф подставляет пары, которые женятся просто по инерции или потому, что так надо — ведь для любых продолжительных отношений брак кажется абсолютно логичным следующим шагом. Очень многие из таких пар распадаются практически сразу, в противном случае — проживают более долгую и гораздо менее счастливую совместную жизнь.

Так бывает — мы вкладываем много лет и сил в отношения, которые должны просто закончиться. Следуя за шаблоном «повстречались-поженились», многие пары просто не успевают понять, что больше не могут ничего друг другу дать, хотя в глубине души знают, что больше не любят друг друга.

5. Если в вашей паре стало меньше секса и страсти, то что-то точно идет не так Начнем с того, что существуют в принципе разные темпераменты и разные сексуальные темпераменты у людей. Некоторым парам необходим постоянный огонь в отношениях, некоторые живут в совершенно ином ритме — например, у некоторых пар в принципе нет секса. Жизнь человека и его взаимоотношения всегда многоэтапны и не однообразны, и семья или пара тоже будут проходить через самые разные этапы и периоды своего развития. И это не обязательно зависит от каких-то кардинальных изменений в вашей жизни.

Если вы считаете, что вы должны заниматься сексом три раза в неделю, потому что так делают ваши женатые друзья, а у вас он только один — это не значит, что с вами что-то не так. Частота секса зависит от сексуального влечения обоих партнеров и, тем более, от фактических обстоятельств и возможностей. Если вас что-то действительно беспокоит, просто обсудите это с вашим партнером напрямую.

6. В настоящей любви романтика никогда не иссякнет

Как бы ни хотелось всегда быть легкими и романтичными, но само по себе ничто не длится вечно. Рождение детей или новые ступени в карьере, даже просто совместный быт и взросление — со временем романтика, секс, сюрпризы и приключения перестанут быть в приоритете (или просто умещаться в плотный график), и тогда им на смену может прийти обыкновенная рутина.

Но совершенно не обязательно хоронить отношения и искать новые, чтобы окунуться в пресловутый «конфетно-букетный период» — если вам не хватает романтики, это значит лишь то, что вы про нее забыли. Именно поэтому стоит намеренно создавать себе маленькие праздники, учиться удивлять и смешить друг друга в любых ситуациях, и никогда не забывать о том, что вы прежде всего — влюбленные, а уж потом родители, работники, соседи, ячейка общества и так далее.

Продолжение статьи о том, как мифы рушат отношения.

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