Родственники ярославских молодоженов скрепили их наручниками и потеряли ключ

Родственники пары из Ярославля, которая праздновала второй день свадьбы, заковали молодоженов в наручники, что должно было символизировать неразрывность брака. В порыве веселья ключ от наручников был потерян. Спустя какое‐то время, проведенное в попытках отыскать его, родные «связанных узами» обратились к спасателям.

Прибывшие на место специалисты позволили молодым людям освободиться. Спустя 10 минут после начала работ супруги сняли наручники, которые спасатели оставили им на счастье.

Свадьба — один из самых торжественных праздников в жизни человека. Не удивительно, что многие молодожены мечтают отметить его так, чтобы запомнить на всю жизнь. Недавно мы рассказывали о молодом человеке, который переоделся в принца, чтобы сделать предложение своей девушке.