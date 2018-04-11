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Родственники ярославских молодоженов скрепили их наручниками и потеряли ключ
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Родственники ярославских молодоженов скрепили их наручниками и потеряли ключ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Родственники пары из Ярославля, которая праздновала второй день свадьбы, заковали молодоженов в наручники, что должно было символизировать неразрывность брака. В порыве веселья ключ от наручников был потерян. Спустя какое‐то время, проведенное в попытках отыскать его, родные «связанных узами» обратились к спасателям.
Прибывшие на место специалисты позволили молодым людям освободиться. Спустя 10 минут после начала работ супруги сняли наручники, которые спасатели оставили им на счастье.
Свадьба — один из самых торжественных праздников в жизни человека. Не удивительно, что многие молодожены мечтают отметить его так, чтобы запомнить на всю жизнь. Недавно мы рассказывали о молодом человеке, который переоделся в принца, чтобы сделать предложение своей девушке.
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