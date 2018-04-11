5 главных ошибок в жизни Анджелины Джоли, которые она никогда не признает

Отношения с бойфрендом своей матери

Отношения Анджелины с матерью Маршелин Бертран никогда нельзя было назвать теплыми и семейными. Обострил ситуацию скандал, подробности которого описал в своей книге Эндрю Мортон. В 16-летнем возрасте Джоли вступила в половую связь с любовником матери.

«Маршелин жила с бойфрендом, которого очень любила, но Энджи переспала с ним, когда ей было 16, и она едва закончила школу. Ее мать узнала об этом, и прекратила отношения с этим мужчиной», — пишет Мортон.

О случившемся Джоли не жалеет. Она потеряла невинность в 14 и к 16 годам считала себя вполне половозрелой женщиной.

Наркозависимость

«Я перепробовала почти все известные в мире наркотики», — прямо заявила актриса в одном из интервью. Запрещенные вещества едва не разрушили ее карьеру, но Джоли продолжает утверждать, что все делала правильно.

«Я рано поняла: если не буду использовать свой потенциал по полной, экспериментировать и рисковать, моя жизнь окажется жалкой и несчастной. Единственный способ оставаться на правильном пути — быть верной себе. А это, как правило, подразумевает выход за рамки общепринятого» — говорит Энджи.

Истязание организма голоданием

В 2016 году в СМИ не раз появлялись заголовки о том, что Джоли госпитализирована из-за истощения. Актриса почти совсем перестала есть и, казалось, напрочь потеряла интерес к жизни. Уговоры мужа и детей были бессильны. «Я не могу сытно есть, когда вижу, как другие голодают», — аргументировала свою позицию Анджелина.

Слишком свободные взгляды на воспитание детей

Едва ли не каждый публичный выход Джоли с детьми вызывает бурю обсуждений в Сети. Актрису, прежде всего, критикуют за то, что она позволяет своей дочери Шайло одеваться и выглядеть как мальчик.

Кинодива утверждает, ее дети вправе сами выбирать, кем быть, но, кажется, эти доводы мало кого убеждают. Да и поведение Шайло не единственная проблема в семье. По словам друзей актрисы, все ее наследники растут чересчур избалованными и агрессивными. Однако Джоли и это считает нормой.

Распад Бранджелины стал настоящим шоком для фанатов. Анджелина не стала объяснять причины своего решения, просто подала на развод, выбрав из списка причин одну из самых банальных — «непримиримые разногласия в отношении воспитания детей».

С момента объявления о разрыве прошло (страшно представить!) уже два года. За это время Питт попытался сделать все возможное, чтобы наладить отношения с семьей. Только вот Джоли остается непреклонной. Более того, в Сети все чаще появляются новости о ее романе с влиятельным бизнесменом и меценатом, имя которого держится в строжайшем секрете.