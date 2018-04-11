Американец «развел» девушек ради эксперимента

Простой парень из Америки провел жестокий эксперимент над девушками в приложении для знакомств и выяснил, что представительницы прекрасного пола больше любят красавцев‐грубиянов. Об этом пишет портал «Ридус»

Молодой человек зарегистрировался в Tinder и поставил вместо своей фотографии изображение парня-модели из музыкального клипа певицы Карли Рэй Джепсен.

Американец даже не старался придумать себе витиеватую биографию. Он выставил минимальные параметры и принялся оценивать профили разных девушек.

В приложении для того, чтобы начать общение, необходимо взаимно «лайкнуть» фотографии друг друга. Экспериментатор утверждает, что ни одна из его «жертв» не прошла мимо его профиля. Более того — всего за пару часов вымышленному красавчику написало столько женщин, что он не смог всем ответить.

Сутью эксперимента было заполучить женские телефоны любым путем. Парень специально писал девушкам всяческие скабрезности, девушки лишь хохотали и мгновенно соглашались не только дать свой номер, но и встретиться с красавчиком.

Таким образом, мужчине удалось установить, что общество гораздо легче прощает красивым людям любые прегрешения, а девушки не против пообщаться с парнем, каким бы грубым он ни был — главное, чтобы оказался красавчиком.