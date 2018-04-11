Умопомрачительный красавчик провел жесткий эксперимент над девушками

Парень под ником Germanlifter провел забавный эксперимент в приложении для знакомств и установил, что девушки охотно общаются с красивыми грубиянами.

Молодой человек зарегистрировался в приложении Tinder, он создал фейковый профиль, использовав фотографии парня из музыкального клипа канадской певицы Карли Рэй Джепсен.

Экпериментатор придумал себе простую биографию, описал параметры и начал без разбора «лайкать» профили разных девушек.

По условиям приложения, чтобы люди могли начать общаться, пары должны совпасть, то есть когда парень одобряет фотографию понравившейся девушки, система предлагает ей оценить его профиль. Если и она ставит «лайк», пара совпадает и люди могут переписываться.

По словам интернет-экспериментатора, не было ни одной девушки, которая отвергла бы его. За два часа на вымышленный профиль «клюнули» столько женщин, что парень не мог ответить каждой, сообщает boredpanda.com.

Дальше он начал переписываться с девушками, причем специально говорил им скабрезности. Задачей парня было заполучить их телефоны, не стесняясь при этом в выражениях и используя грязные словечки. Он очень удивился итогу эксперимента. Девушки охотно давали ему свои телефоны и быстро соглашались на встречу.

Например, он писал своим избранницам: «Можешь сесть мне на лицо, так я смогу проесть путь к твоему сердцу?» или «в этом море много рыбы, но ты — только одна, которую я хочу пронзить и прикрепить над моим камином», «давай займемся йогой голышом», «я хочу быть в тебе, ой черт, автокоррекция, я хотел сказать „привет“» и прочее. Девушки в ответ хохотали и давали свои телефоны для связи с красавчиком, либо отшучивались, но продолжали общаться с парнем.

Если парню и отказывали, общение с ним не прерывали. В итоге «неприступные скромницы» тоже сдавались. За день парень получил всего пару отказов. И сделал вывод, что привлекательным людям в обществе позволительно говорить гораздо больше, чем предусматривает этикет.