10 ужасных людей, которых можно встретить на свадьбе

Свадьба — это не просто событие, через которое проходит практически каждый, а целое явление, ставшее отражением всей жизни в целом. Кажется, на торжестве можно увидеть собирательные образы всех без исключения персонажей, встречающихся нам на протяжении всей жизни. Откуда они берутся, если свадьбу организуют адекватные, в общем, люди? Науке это неизвестно. Но по крайней мере, мы выявили самых отъявленных свадебных героев, завидев которых, нужно либо скрыться в темный угол банкетного зала, либо искренне повеселиться рядом.

Отец невесты

Этого человека лучше начать бояться заранее — он с трудом переживает новости о том, что его маленькая дочура будет теперь слушаться не его, а чужого мужика. Поэтому с большой долей вероятности он начнет заливать свое горе еще на этапе выкупа невесты. Выкуп невесты — отдельное фрик-шоу, где ее отец выступит с пьяным монологом о том, как он помнит свою девочку еще «вооот такой», а она уже вон чего. Бойтесь, если у отца военное прошлое. В какой-то момент он захочет изобразить с помощью жениха кое-какие армейские трюки.

Соседи родителей

Или любые другие малознакомые люди, которых пригласили на свадьбу из вежливости. В эту категорию еще хорошо вписываются коллеги родителей, которые на протяжении всей свадьбы не могут запомнить, как зовут молодых, достают их бестактными вопросами и пытаются по углам посплетничать с другими гостями о том, на каком месяце невеста.

Фотограф

Мистер Бесцеремонность любой свадьбы, который думает, что может распоряжаться графиком поцелуев молодых и напрямик говорить маме невесты, как именно она должна уложить на грудь свой второй подбородок. Если в конце торжества фотограф еще стоит на ногах, то на ногах не стоит невеста, которой приходилось пробираться по газонам в неудобных туфлях и застревать каблуками в элементах местных достопримечательностей 3 часа кряду.

Диджей

Человек, идущий на поводу у каждого из самых пьяных гостей, не может называться диджеем. Но русские свадебные традиции дают такое право даже любителям песни «За тебя калым отдам». Особенно любителям этой песни. Именно людей этой профессии можно считать законодателями свадебной музыкальной моды. Мода предполагает включение трех любимых песен самого настойчивого гостя в течение всего вечера. Исключением может стать диджей, который пришел на свадьбу с «композициями» собственного сочинения.

Тамада

Наличие на свадьбе этого человека предвещает много странного и конкурсы интересные. Если есть тамада, никто не уйдет с торжества неопозоренным. Для каждого найдется унижающий честь и достоинство тост в стихах, старинная пословица или народная примета, выявляющая корреляцию между размером ушей жениха и численностью будущего потомства. Ну а если вместо тамады наняли ведущего-бывшего кавээнщика, все забудут о причине торжества и будут пить с ним.

Незамужняя подруга невесты

Может, и не самый страшный человек на свадьбе, но точно самый вызывающий чувство вины из-за того, что совсем не хочется затащить ее постель. Стоит отвлечься, как тебе втюхивают эту девушку для совместного танца, а если уж пришлось потанцевать, то она будет видеть в тебе свою последнюю надежду до самого конца вечера. Главное здесь — отвлечь ее от ловли букетов, иначе она его поймает (у нее очень богатый опыт) и сочтет знаком судьбы.

Дядя из Ростова в зявязке

Мрачный человек, который будет всю свадьбу ненавидеть каждого, кто здесь выпивает. В конце он не выдержит соблазнов, напьется до состояния животного и решит либо участвовать в каждом конкурсе, либо громко и не смешно шутить. Нейтрализовать этого человека будет нельзя, потому что он десантник с условным рефлексом ломать кирпич о голову в любой непонятной ситуации. Главная удача в данном случае — это если он не начал клеить маму жениха в непосредственной близости от ее мужа.

Одноклассники жениха

Компания гопников, которую пригласили из ностальгических побуждений, способна стать тем самым катализатором, который запустит еще одну хрестоматийную свадебную деталь — драку. Драться они будут, скорее всего, друг с другом, поэтому из нормальных гостей никто не пострадает. Главное, не сажать их рядом с подружками невесты. Иначе алкоголь сотрет границы социального неравенства, а утром все будут сильно раскаиваться в содеянном.

Человек, которого никто не знает

Такой человек есть на каждой свадьбе, быть может, один и тот же. Если у него не спрашивать, с чьей он стороны, то вполне безобиден. Правда, много ест, но такая у него, видимо, профессия. Про этого человека будут шептаться обе стороны гостей, а жених и невеста традиционно подумают, что это один из родственников, которых они никогда не знали, ведь у каждого есть специальные родственники для дня свадьбы — ни до ни после этого знаменательного дня о них не вспоминают.

Богатый родственник

Это тот человек, который выкупает кусок торта за бешенные тысячи и пихает в ползунки большую часть содержимого своего толстого бумажника. И думает потом, что это дает ему право вести себя на свадьбе по-хозяйски, нежно трепать невесту за мягкие места и называть жениха снисходительно братишкой.