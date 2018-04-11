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Нежные прикосновения и влюбленные взгляды: Анастасия Овечкина поделилась трогательной лав стори с мужем
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Нежные прикосновения и влюбленные взгляды: Анастасия Овечкина поделилась трогательной лав стори с мужем 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В этом августе Александр и Анастасия отметят два года официального брака. При этом встречаться пара начала в 2015 году. Кажется, эта пара по-настоящему счастлива, и их не касается кризис трех лет. В своем Instagram Шубская разместила серию фотографий с Овечкиным. Лав стори получилась очень романтичной: одежда в тон, нежные прикосновения и влюбленные взгляды — разве могут остаться какие-то сомнения относительно искренности чувств этой пары?
«Ох! Красавцы оба! Детки будут расти в любви и радости!»; «Самые — самые красивые»; «Настоящая любовь! Без сомнений!»; «На сколько люблю, уважаю Александра Овечкина, гордость наша! Счастлива что нашёл такую достойную себе красотку умницу! Обожаю Вас двоих!»; «Ему очень повезло с Вами!»; «Настюш! Хватит фоткаться… Рожай маленьких пупсиков!», — оставляют восхищенные комментарии фолловеры.
А тебе нравится эта пара?
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Фото:Instagram
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