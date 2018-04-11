Николь Кидман наняла адвоката по разводу

Три недели назад стало известно, что в отношениях Николь Кидман и ее мужа Кита Урбана назрела серьезная проблема, с которой пара никак не может справиться: несмотря на пройденную реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости, любовь к шумным вечеринкам по-прежнему у Кита в крови, и Николь устала бороться с ним, как с подростком. Добавьте к этому постоянные слухи о том, что Урбан изменяет жене с молоденькими фанатками… Судя по всему, семейная психотерапия тоже не возымела должного эффекта: Николь уже приступила к консультациям с известным адвокатом по разводам — Джонатаном Вольфом. Забавное совпадение: этот же адвокат помогал второй жене Тома Круза Кэти Холмс , получить опеку над дочерью Сури после их расставания в 2012 году, — ну а первой, как мы знаем, была Кидман, и свой развод с Томом в 2001-м она пережила очень тяжело.

Несмотря на трудности, Николь по-прежнему пытается сохранить видимость хороших отношений с Китом — хотя бы в социальных сетях: три дня назад в своем Instagram она поддержала новый альбом мужа GraffitiU, написав, что «он вложил в эту работу все сердце и душу». Что же, может быть, паре действительно удастся разойтись по-доброму и без скандалов? Кидман надеется, что благодаря адвокату ее дорогие девочки — семилетняя Фэйт и девятилетняя Сандэй — все-таки останутся с ней. Но вот понравится ли это Киту?

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