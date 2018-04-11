Возможен ли брак без секса

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Алена Котович,

колумнист,

блогер

Многие, особенно молодые, сразу же назовут такой брак бракованным, и будут правы. Но есть семьи, в которых секс присутствует раз в полгода или вообще исчез, и они считают, что это нормально и им и не нужно. Я попыталась разобраться в этом вопросе, когда подруга неожиданно пожаловалась мне.

Цитирую: «Секса нет по два месяца. Я и приставала, и разговаривала, и в больницу отправляла — все бесполезно. Говорит, на работе устает, нервы ни к черту и ему просто нужно восстановиться. С горем пополам и скандалами записала в клинику, он пошел, но через час вернулся: мол, доктор не принял, так как был занят. Позвонила в клинику, там сказали, что он даже не приходил. На днях вообще заявил, что жить без секса для пар, которые в браке 5–7 лет, — это нормально.

Знаю, что никого у него нет, меня любит. Правда, есть что-то посерьезнее любовницы — это тотальная лень: он спит до 10 часов, на работу еле поднимается, и вес под 100 кг. Когда сажаю его на диету, возмущается, что он мужик, а не козел, и нуждается в мясе. А я уверена, что его проблемы именно от лени и гор сладкого, которые он съедает. В общем, я его услышала, он хочет жить как брат с сестрой, изменять не хочу, придется смириться…»

Слушала я подругу, и так хотелось подытожить, что ее муж как раз-таки козел, а не мужчина, но не стала. Только сказала ей, что женщины, умудренные опытом, говорят: «Живот растет, а кончик сохнет». И этому есть медицинское определение: проблемы с тестостероном, когда мужчина начинает поправляться. Тут прямая дорога к врачу, и если у вашего избранниканет проблем со здоровьем, влияющих на половую функцию, то диагноз прост — диванный паразит. Либо терпи, либо вали…

Но валить в случае подруги нельзя: есть ребенок, ипотека и родители, которые ее не поймут, для них зять идеален. Вот так и получаются те самые семьи, в которых пара живет по инерции.

Еще пару лет, и подруга начнет всем доказывать, что семья без секса имеет право на существование и у каждого свои потребности. Но это наглое вранье и прикрытие своей лени и трусости. Все просто: он лентяй и эгоист, а она трусиха, которая в данный момент кладет на алтарь семейной жизни свою сексуальность.

Мне жаль такие пары, и, судя по рассказам моих знакомых, после 35 лет эта проблема встречается все чаще.

Разговоры о том, что семья — это уважение, партнерство, обязательства, дети, мне кажутся лицемерными. Возможно, после шестидесяти это так и есть, но, пока люди находятся в репродуктивном возрасте, семья — это секс.

Разве люди, вступая в брак, мечтают об ипотеке и грядках на даче? Может, попав в подобную ситуацию, не стоит зарывать голову в песок, ведь вторую молодость и жизнь нам никто не подарит…