Клуб любителей апгрейда: как выглядят спутники жизни женщин, одержимых пластикой

В современном мире пластические операции воспринимаются как что-то вполне естественное и обыденное. Хочешь корректировать внешность — почему бы и нет, главное, не переусердствуй. Но для героинь нашей подборки пластика стала делом всей жизни, и сегодня они мало похожи на себя настоящих.

«Какой ужас!» — скажете вы, глядя на этих женщин. Но есть ценители и такой красоты. Мы решили посмотреть, как выглядят мужья и бойфренды женщин, одержимых пластикой.

Их называют Кен и Барби. На двоих Пикси Фокс и Джастин Джедлика сделали порядка 30 пластических операций и не собираются останавливаться на достигнутом. Кто-то считает их отношения нездоровыми, ведь до встречи с Пикси Джастин был женат на мужчине. Но Бабри и Кену плевать на чужое мнение, ведь, помимо чувств друг к другу, их объединяет общая страсть — к пластической хирургии.

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн

Джоселин Вильденштейн, она же знаменитая «женщина-кошка», и ее избранник, модельер Ллойд Кляйн, вместе с 2003 года и за 15 лет совместной жизни прошли огонь, воду и медные трубы. Было даже судебное разбирательство: Кляйн подал в суд на подругу за то, что она в порыве ревности расцарапала ему лицо. А что он хотел? Она же кошка, шутили поклонники странной парочки. Но это все мелочи. Летом прошлого года парочка объявила о помолвке. Ведь между ними не только любовь друг к другу, но и страсть к бьюти-экспериментам. Пока Ллойду, конечно, далеко до своей избранницы, но то ли еще будет.

Мартина Биг и Михаэль

Знакомьтесь, это Михаэль — бойфренд Мартины Биг. Мужчина просто без ума от роскошных форм и необычного оттенка кожи своей любимой. Кстати, именно Михаэль предложил Мартине сделать ее первую пластику. А недавно мужчина и сам прошел курс инъекций с синтетическим аналогом пептидного гормона меланокортина, чтобы стать обладателем шоколадного оттенка кожи.

Анастасия Рескосс и Квентин Дехар

А вот и наша соотечественница — «русская Барби» Анастасия Рескосс из Санкт-Петербурга. Свою любовь — француза Квентина Дехара — Настя встретила на вечеринке в Сен-Тропе. Молодой человек, как и наша Барби, одержим пластической хирургией. «Я увидел ее и подумал, что она самая красивая девушка на свете», — уверяет Квентин.

Марисоль Паттон и Харди Хилл

Кажется, звезда реалити-шоу Марисоль Паттон совсем не боится повторить судьбу своей матери, брак которой распался из-за ее страсти к пластической хирургии. Оно и понятно, ведь рядом с красоткой отличный парень Харди Хилл, который просто обожает свою избранницу.

Еще одна страстная поклонница пластики — американская модель и телеведущая Джоан Ван Арк. Ее супруг, журналист Джон Маршалл, хоть и не разделяет пристрастие супруги, но во всем ее поддерживает. За 50 лет совместной жизни Джон всегда был рядом с женой и не критиковал ее.

Карли Мерсола и Крис Делиса

Карли Мерсола превратилась в живую Барби совсем недавно. Бойфренд девушки Крис Делиса говорит, что до трансформации Карли нравилась ему больше и он был против подобных изменений, но переубедить ее не смог. Вот уж действительно, любовь зла!