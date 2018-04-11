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Маша Распутина и ее «Секрет на миллион»
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Маша Распутина и ее «Секрет на миллион» 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Звезда впервые расскажет правду об отношениях с первым мужем и откроет тайну, связанную со старшей дочкой.
Новым гостем шоу «Секрет на миллион» станет любимая миллионами поклонников певица Маша Распутина. Совсем недавно ее имя то и дело всплывало в СМИ и Сети — в связи с тем, что ходили невероятные слухи о ее дочке. Маша впервые расставит все точки над «i» и вы узнаете всю правду из первых уст.
Не будет больше секретов и домыслов и вокруг ее первого замужества. По слухам, на одном из концертов номер Маши был сорван — она побоялась выходить на сцену, опасаясь, что бывший супруг «обольет ее кислотой». Неужели все было так остро? Звезда шоу-бизнеса впервые после смерти первого мужа Владимира Ермакова расскажет об обидах и трудностях, возникших между супругами и объяснит, почему пожалела о заключении брака уже через год после свадьбы, а также расскажет, зачем муж-продюсер настраивал её против общей дочери Лиды. Также Маша найдет в себе силы для разговора о старшей наследнице, у которой были серьезные проблемы со здоровьем. Станет известно, где сейчас находится девушка на самом деле, и кто помогает ей бороться за наследство.
Маша Распутина поделится подробностями истории любви с нынешним мужем — бизнесменом Виктором Захаровым. Зрители узнают, что первое свидание знаменитости и миллионера закончилось скандалом, после чего певица избегала женатого поклонника несколько лет. Однако настоящая любовь не имеет преград, и пара не смогла расстаться после случайной встречи. Ради новых отношений исполнительнице пришлось пойти на серьёзные уступки — избранник Маши выступал за приостановку концертной деятельности, сказав: «мне не нужна гастролерша».
Также в доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой Маша обсудит современный шоу-бизнес и без доли стеснения назовет своих главных друзей и врагов: объяснит, почему не здоровается с Королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым уже десять лет, расскажет, чем разозлила маэстро Игоря Крутого и что не поделила с Любовью Успенской.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с Машей Распутиной в субботу, 14 апреля, в 17:00 на НТВ.
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