Пэрис Хилтон ради будущего мужа готова научиться варить борщ

37-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон планирует в скором времени пойти под венец с моделью Крисом Зилкой . Она посетила Львов, ведь его родственники — из Украины. Знаменитость поделилась эмоциями от подготовки к долгожданной свадьбе, отметив, что для своего 32-летнего возлюбленного даже научится готовить борщ.

Актриса, певица и знатная тусовщица Пэрис Хилтон на днях побывала во Львове вместе с Крисом Зилкой, за которого планирует в скором времени выйти замуж. Она рассказала о том, какие чувства у нее возникли, когда ее любимый сделал ей предложение руки и сердца: «Это был большой сюрприз, я так перенервничала, когда увидела кольцо, что у меня от счастья едва не случился сердечный приступ. Оно такое блестящее и роскошное!»

Знаменитость уточнила, что жених подарил ей не простое ювелирное изделие, в нем — бриллиант в 20 каратов. Несмотря на это, звезда потеряла кольцо, которое, к счастью, потом нашла. По словам Пэрис, скромная свадьба в ее планы не входит, и она собирается устроить «пир на весь мир: „Все должно быть магическим, как в сказке или кино“. Со свадебным платьем невеста пока не определилась, хотя уже начала выбирать его. Хилтон уточнила, что дизайнеры присылают эскизы нарядов, но она еще не знает, какому именно варианту отдать предпочтение. Что касается места проведения церемонии, то оно уже известно — Беверли Хиллз. Пэрис Хилтон отметила, что там живет ее дедушка, которого она очень любит, потому решила устроить праздник недалеко от него.

Крис Зилка рассказал, что его дедушка родился в Мариуполе и в его семье поддерживают украинские традиции — любят борщ, ходят в церковь на Пасхальную службу. В интервью Пэрис Хилтон заявила, что намерена научиться варить борщ: „Я его обожаю! Я пока не умею готовить борщ, но кто знает, может когда-то и научусь!“ В соцсетях обсуждают подготовку Пэрис Хилтон к свадьбе: „Класс, они такие красивые!“ „Уже вижу, как Пэрис у плиты борщ варит“. „Ой, смешная такая, ей же готовит свита, не она же сама“. „Борщ варить будет, сплю и вижу“. „Жених неплох, я бы ради такого будущего мужа тоже научилась готовить!“

Пэрис Хилтон считает, что Крис Зилка — именно тот мужчина, с которым она будет счастлива до конца своих дней, ведь он любит ее так же сильно, как ее папа любит ее маму.