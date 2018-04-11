Ещё
Селена Гомес попросила оставить ее в покое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес попросила оставить ее в покое 

Журнал ОК! 1 час назад
Звездам тоже нужно личное пространство! Поп-звезда Селена Гомес никогда не была обделена вниманием папарацци и прессы, но сейчас их атаки усилились. Сначала Гомес рассталась с Джастином Бибером (снова!), потом ее бывший молодой человек рэпер The Weeknd выпустил песни, в которых сразу нашли отсылки к роману с Селеной. Теперь певица решила поставить точку во взаимоотношениях с вездесущими фотографами (хотя бы на некоторое время).
Селена Гомес
Недавно Селена выходила из кофейни в Калифорнии и заметила неподалеку подстерегавшего ее фотографа. Исполнительница подошла к нему и сказала: «Вы меня пугаете!».
Правда, после этой реплики на певицу обрушился шквал вопросов об отношениях с Джастином Бибером, но Гомес тактично попросила оставить ее в покое и дать возможность побыть в тишине.
Напомним, артисты расстались чуть больше месяца назад, но Селену уже подозревают в новом романе.
Журнал ОК!: последние новости
Счастливый Брэд Питт сходил на бейсбольный матч Инсайдер: «Брэд Питт абсолютно очарован Нэри Оксман» Селену Гомес заметили в компании таинственного мужчины: фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех15
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе71
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер17
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом7
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение