Селена Гомес попросила оставить ее в покое

Звездам тоже нужно личное пространство! Поп-звезда Селена Гомес никогда не была обделена вниманием папарацци и прессы, но сейчас их атаки усилились. Сначала Гомес рассталась с Джастином Бибером (снова!), потом ее бывший молодой человек рэпер The Weeknd выпустил песни, в которых сразу нашли отсылки к роману с Селеной. Теперь певица решила поставить точку во взаимоотношениях с вездесущими фотографами (хотя бы на некоторое время).

Селена Гомес

Недавно Селена выходила из кофейни в Калифорнии и заметила неподалеку подстерегавшего ее фотографа. Исполнительница подошла к нему и сказала: «Вы меня пугаете!».

Правда, после этой реплики на певицу обрушился шквал вопросов об отношениях с Джастином Бибером, но Гомес тактично попросила оставить ее в покое и дать возможность побыть в тишине.

Напомним, артисты расстались чуть больше месяца назад, но Селену уже подозревают в новом романе.