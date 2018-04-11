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Канал «Ю» запускает новое реалити «Женись на мне»
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Канал «Ю» запускает новое реалити «Женись на мне» 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Канал «Ю» запустил петицию о введении дня, когда мужчина не сможет отказать женщине в предложении вступить в брак. 16 апреля в 15.30 стартует новое реалити «Женись на мне», где девушки первые делают предложение своим мужчинам.
Вдохновившись смелостью героинь, которые готовы идти наперекор стереотипам, канал запустил петицию «О введении в России дня, когда мужчина один раз в 4 года, 29 февраля, не может отказать женщине в ее желании официально оформить их отношения».
Ссылка на петицию: https://www.change.org/p/ввести-в-рф-день-когда-мужчина-не-может-отказать-женщине-в-предложении-вступить-в-брак
Суть проекта заключается в том, что женщины в високосный год могут первыми сделать предложение мужчинам. Их партнеры, в свою очередь, не имеют возможности им в этом отказать. Во всем мире женщины стремятся к равноправию, и готовы сами решать свою судьбу. Тем более, по результатам опроса института Гэллапа, шансы на успех у женщин, решившихся сделать предложение 29 февраля, достигают 94%.
Такой опыт уже использовался одинокими девушками в Ирландии и стал известен во всем мире, как «Привилегия женщин». Позже эту традицию повторили в Шотландии, где в 1288 году вышел закон, наказывающий мужчин за отказ.
Схожие попытки женского пола устроить свою жизнь были введены позже и в других европейских странах, где, несмотря на отсутствие юридического статуса, отказ от женитьбы для мужчины также был чреват материальными потерями.
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