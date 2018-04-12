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Дэвид и Виктория Бекхэм: «каждый из них живет своей жизнью»
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Дэвид и Виктория Бекхэм: «каждый из них живет своей жизнью» 

Журнал ОК! 1 час назад
Казалось, в жизни Виктории и Дэвида Бекхэмов все складывается хорошо. И футболист, и основательница модного бренда успевают совмещать работу и личную жизнь (и даже не пропускают ни один семейный праздник!).
Виктория Бекхэм с мужем и детьми
Источник, близкий к звездной чете, рассказал, как живут знаменитости, и что помогает им сохранять брак. По словам инсайдера, и Виктория, и Дэвид ценят личное пространство и часто смотрят в разные стороны.
Нет ничего необычного в том, что пары меняются и развиваются. Даже когда Дэвид и Виктория собираются в своем загородном доме в Оксфордшире, они могут жить в разных «мирах». Дом был спроектирован так, что в нем у нее и у него есть свое отдельное крыло. Я думаю, каждый из них живет своей жизнью. Когда вы женаты так долго, определенная дистанция может быть полезной, — приводит Spletnik.ru слова друга семьи Бекхэмов.
Инсайдер отметил, что вне публики Дэвид и Виктория совсем другие. По его словам, у пары очень теплые отношения, а Вики «сначала жесткая, но когда стена исчезает, перед вами очень веселая женщина».
Виктория и Дэвид Бекхэм
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