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Инсайдер: «Дэвид и Виктория Бекхэм живут разными жизнями»
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Инсайдер: «Дэвид и Виктория Бекхэм живут разными жизнями» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дэвид и Виктория для многих являются примером идеальных отношений. Даже когда в СМИ появляются какие-то слухи об изменах футболиста, после этого пара все равно продолжает быть вместе. Но семейная идиллия супругов — лишь картинка для всего мира. По сообщениям источника, у Дэвида и Виктории уже давно нет общих точек соприкосновения, каждый из них живет своей жизнью.
— рассказывает источник.
По мнению источника, причина заключается в том, что сейчас Виктория находится на взлете, а в это же время футбольная карьера Дэвида уже завершена.
Напомним, пара жената больше 20 лет. У них подрастают четверо детей.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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