Как понять, что вы созданы друг для друга

Самый главный выбор в жизни женщины — это выбор мужчины. Хотя сегодня мы и шагаем в ногу с сильным полом: строим карьеру, удовлетворяем амбиции, тешим самолюбие, — но все же против природы не пойдешь. Залогом счастья каждой женщины по-прежнему является ее реализация в семье. Если ты состоялась как жена и мать, то и второстепенные цели будут легко досягаемы. Но сперва нужно сделать тот самый выбор, что не так уж просто. Проблема в том, что женщины зачастую занимают неправильную позицию ожидания, когда сказочный принц прискачет на своем белом коне и отвезет в свое королевство безусловного счастья. Так не бывает.

Для некоторых женщин замужество — это такая цель, которую нужно достичь быстрее, чем Машка и Ленка. Ведь тогда привилегия смотреть на несчастных подруг грустными глазами и похлопывать по плечу со словами сочувствия будет у них. Но не стоит злорадствовать раньше времени, ведь погоня за скорым замужеством лишает адекватного и трезвого анализа всего происходящего, в частности своего избранника.

А подходит ли вообще этот мужчина для того, чтобы быть отцом семейства? Будет ли он защищать, обеспечивать свою семью? Вот вопросы, которые ты должна задать себе до того, как скажешь «да», наденешь подвенечное платье и поспешишь в загс.

К тому же лишь единицы задумываются о психологической совместимости, особенно если ты ослеплена любовью. Углубляясь в данный вопрос, становится ясно: ошибочно полагать, что наличие сильных чувств, эмоций, интимного желания приведет к счастливому браку. Все эти душевные переживания, благодаря скачущему гормональному фону, заставляют не только думать, что человек рядом с тобой самый лучший, но и пробуждают в тебе изобретательность, о которой ты сама не подозревала.

Вообще, высшим уровнем совместимости можно назвать такое ценностно-ориентационное единство, когда партнеры не просто соглашаются с мнением друг друга, а разделяют совместно принятое решение и возлагают ответственность за него не только на другого, но и на себя. Психологическая совместимость супругов во многом определяется тем, насколько похожи были условия воспитания людей, их социальный статус, круг общения. Это закладывающийся уровень культуры, развития и стремления к расширению кругозора, особенности общения с людьми, построения связей, взаимодействия с деньгами. Истории, где принцесса сбегает с сельским парнем, на то и сказочные, что в реальной жизни на рассвете он отправит ее на огород, когда она понятия не имеет, что там делать.

Наш эксперт Мария Висс считает, что залог счастья семьи заключается в четком распределении ролей. Если мужчина и женщина на своих местах, значит, их ждет много лет любви и взаимопонимания в 90% случаев.

«По идеальной схеме мужчина защищает и обеспечивает семью, а женщина создает все условия, в которых он и ваши дети будут существовать в гармонии и счастье. Если ты хотя бы стремишься к такой картине, то шансы поставить на правильного мужчину в разы увеличиваются. Ведь в этом случае ты подходишь к выбору разумно и трезво и не просто становишься в позицию «ой, лишь бы выйти замуж», а делаешь этот самый выбор сама. Это очень важно.

Сегодня очень популярно движение за равноправие в семье. Что же, если это делает отношения партнеров гармоничными, то все нормально. Но мы говорим про большинство. Все-таки мужчина должен обеспечивать свою семью, также как женщина должна создавать уют, дарить любовь и ласку».

Вот на что Мария советует обратить внимание при выборе партнера:

Посмотри на его отношение к деньгам, а также на его отношение к тому, кто будет основным добытчиком в семье. Как вообще он ведет себя именно на этапе знакомства? Насколько он щедрый, как он относится к своей работе, к зарабатыванию денег и так далее? Если не хочешь в перспективе тащить на себе всю семью, лучше обрати внимание на финансовый вопрос сразу. Иначе будешь выбегать из декрета спустя месяц, чтобы зарабатывать деньги, и при этом выслушивать бесконечные претензии из-за задетого самолюбия своего партнера.

Обрати внимание на его порядочность, на моральные и нравственные устои, на отношение к родителям.

Присмотрись к его привычкам и зависимостям. Если он азартная личность или имеет пагубные пристрастия — беги! Не нужно включать мать Терезу и стараться спасти заблудшую душу. Может случиться так, что спасать в итоге придется тебя.

Обязательно проверь, насколько мужчина ревнив. Если эта черта ярко выражена — мои соболезнования. Тебя ждет негатив во всем, поэтому готовься отмечать дни в календаре, когда у тебя было хорошее настроение, и при любом удобном случае повышать его заниженную самооценку.

Так как нужно выбирать спутника жизни — сердцем или умом? С точки зрения психологии когда женщина выбирает сердцем, то в 95% случаев будут проблемы в отношениях. Скажем так: 70% мозга, 30% сердца — идеальная пропорция при выборе партнера. Только тогда ты сможешь сделать действительно осознанный, грамотный, правильный выбор и выйти замуж за мужчину, который сможет проявить свои мужские качества в семье.