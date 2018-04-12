«Ой, все!»: женские фразы, которые раздражают мужчин

Существует немало мужских фраз, которые нас раздражают. Мы обсуждаем их с подругами, откровенно над ними подшучиваем, пытаясь найти в них логику и рациональное звено. Но так ли идеальны мы сами? Давайте поговорим про фразы, которые бесят наших мужчин.

«Ой, все!» Фраза, которая обрела популярность и успела стать мемом. И это не без основания, она действительно раздражает мужчин. Для них эта фраза выглядит глупой. А многие считают ее женским способом уйти от конструктивного диалога. Давайте не забывать, что мужчины ценят в женщинах интеллект не меньше всего остального. Ведь ум — это сексуально. «А вот Костя у Ирки…» Никогда не сравнивайте своего мужчину с другим мужчиной. Будь это Орландо Блум, Иркин Костя или ваш бывший. Мужчина подсознательно чувствует себя единственным и главным самцом. А сравнение с кем-то другим может вызывать у него чувство ревности, неполноценности или обидеть.

«Где ты был?» И еще варианты: «Кто звонил?», «Кому звонишь?», «Кто написал?» — и в том же духе. Вам бы нравилось, если бы каждый ваш шаг контролировали? Отношения — это доверие. А еще это личные границы и пространство. Нельзя тотально нарушать границы своего партнера. Ведь однажды ему станет невыносимо тесно. Если вас мучают вопросы или ревность — просто аккуратно поговорите об этом любимым. А не устраивайте ему допрос с пристрастием. «Тебе она нравится?» Какой смысл у этого вопроса? Зачем вы его задаете? Даже если ему понравилась проходящая мимо девушка, он не скажет вам об этом. Он знает, что это обидит вас. Или еще вариант: он скажет «нет», а вы ему не поверите. Все, ситуация окончательно стала тупиковой. Нет ничего криминального в том, что ему понравилась девушка, точно так же, как если бы вам понравился мужчина на улице. Это не измена, а всего лишь признак того, что вы — живые люди.

«У тебя ничего не выйдет!» Этой и похожими фразами вы не только раздражаете мужчину, но и подрываете его уверенность в себе. А то и вовсе развиваете у него комплексы. Для мужчины очень важна поддержка любимой женщины. И даже если вы не уверены в его успехе, все равно поддержите своего мужчину. Возможно, именно это и вдохновит его на действие, которое станет ключевым на пути к успеху.