«Не родись красивой»: звезда «Беверли Хиллз» разводится с третьим мужем

Кто не помнит яркую блондинку из одного из самых популярных телесериалов 90-х «Беверли Хиллз 90210»? Дженни Гарт успешно воплотила на экране роль Келли Тейлор, которая была мечтой многочисленных поклонников. Но личная жизнь красавицы не настолько успешна, как хотелось бы, она складывается так же непросто, как и у ее экранной героини. На днях стало известно о том, что третий супруг знаменитости принял решение о разводе.

46-летняя американская актриса Дженни Гарт разводится с третьим мужем — 36-летним Дэйвом Абрамсом. Пара прожила в браке три года, совместных детей у них нет, но знаменитость воспитывает троих дочерей от второго брака со звездой «Сумерек» Питером Фачинелли, с которым была вместе 15 лет. Первым мужем красавицы был американский музыкант Даниэль Кларк , с ним она прожила около двух лет.

О причинах разрыва отношений подробной информации нет. Абрамс указал, что хочет развестись с женой из-за непримиримых разногласий. По данным зарубежным СМИ, проблемы в семье наблюдались давно, супруги разъехались еще летом прошлого года, но пытались сохранить брак. Выяснилось, что преодолеть кризис бывшим влюбленным не удалось.

Дженни Гарт не делала публичных заявления по поводу развода, она сейчас ушла в работу, на которой сконцентрировала все внимание. Но недоброжелатели обсуждают ее вес, который в последнее время значительно увеличился. Примечательно, что после развода с Фачинелли артистка наоборот сильно похудела, ей даже приписывали анорексию.

Поклонники телезвезды обсуждают грустные новости об ее очередной неудаче в любовных отношениях: «Жаль очень, такая милашка, обожаю ее, куда мужчины смотрят?» «Если уже от таких красивых бегут, то что уже говорить об обычных женщинах?» «Дженни, выходи за меня, ты просто не тех мужчин выбирала!» «Красотка, не расстривайся, они тебя не стоят, лучшее обязательно впереди!» «Не родись красивой, а родись счастливой».