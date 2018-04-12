Бейте тревогу, если смотрите на мужа как на брата или отца: колонка Иланы Юрьевой

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева — жена (в декабре 2017 года Илана и ее муж отпраздновали третью годовщину со дня свадьбы) и мама (в конце апреля ее дочери Диане исполнится три года). А поэтому свою новую колонку на «Летидоре» она решила посветить именно этой насущной теме.

Хотели бы вы, чтобы муж всегда смотрел на вас влюбленными глазами, приглашал на свидания, дарил цветы и его тянуло бы домой как магнитом? Что-то мне подсказывает, что ответ будет положительным.

Так вот, чтобы из вашей жизни эти приятности никуда не исчезали, нужно в первую очередь не становиться друг для друга «родненькими»! Что это значит? Это значит — не становиться родственниками, а оставаться мужчиной и женщиной, которые испытывают друг к другу сексуальное влечение.

Одна моя подруга, когда ходит в туалет по-маленькому, то либо не закрывает дверь, либо это делает, когда муж стоит рядом в ванной комнате и, например, бреется. Если честно, я была в шоке, когда она мне это рассказала!

Если вы вдруг начинаете воспринимать своего мужа как брата или папу, срочно бейте тревогу — ваши отношения на грани!

Женщина всегда должна оставаться загадкой — неважно, дома или в обществе.

О том, как сохранить отношения, я могу говорить только с женской стороны, да и то только на примере нашей семьи. Все семьи живут по-разному: кто-то ценит уют и спокойствие, а кто-то не может без испанских страстей!

Я за то, чтобы женщина оставалась женщиной: хранила свою энергию и передавала ее мужу.

Я против карьеристок, хотя в то же время без работы не могу. Мне важно сочетать и материнство, и свою профессию. Хотя понимаю, что никакие успехи на работе не стоят того, если из-за них пострадает семья. Дело для женщины должно быть ее самовыражением, ее выплеском творческой энергии — таким, каким бы она занималась даже без зарплаты.

Вот и у меня бывают активные рабочие дни, когда я сутками на сцене, а раз в месяц улетаю в Екатеринбург на несколько дней. Но все остальное время я провожу с семьей. Мы максимально часто бываем вместе — этим я компенсирую свои рабочие командировки.

Период, когда моя мама не работала, она описывала фразой: «Мне казалось, что муж относится ко мне, как к шкафу». Такого быть не должно! А для этого надо либо работать, либо чем-то увлекаться. Если вы еще и успешны, то замечательно. Но вот «зарабатывать» — это прерогатива мужчин.

Муж не обязан вас любить просто потому, что в вашем паспорте стоит штамп о браке.

Нет, серьезно, многие женщины считают: «Он женился, я родила ему прекрасного ребенка, значит я больше могу не работать над собой. Муж обязан любить меня и всегда боготворить!»

Нет, это совершенно не так! Никакого отношения к действительности подобные мысли не имеют! Никто никому ничего не должен! Зарубите себе это на носу!

Встречайте супруга объятиями и поцелуями, а все важные разговоры оставляйте на время после ужина. Когда он только пришел, выслушайте его внимательно, соглашайтесь и не перебивайте. Ведь после «битвы за место под солнцем» хочется вернуться в дом, где тебя любят и ждут.

Когда ваш мужчина рядом, вы должны выглядеть аккуратно и опрятно и дома, и за его пределами. Никаких халатов, масок из огурцов на лице и бигуди! Пусть мужчина считает, что от природы у вас идеальная гладкая кожа и укладка локон к локону. А во время выхода в свет следите, чтобы вы гармонично смотрелись рядом друг с другом. Вам обоим будет так комфортней.

Быть каждый день вместе — это осознанный шаг двух самостоятельных личностей, сделавших выбор в пользу семьи.

Удивляйте друг друга, делайте сюрпризы, подарки, приглашайте на свидания. Вы можете использовать праздничные дни как повод для таких сюрпризов. Или создайте свой праздник — например, отмечайте дату знакомства, годовщину свадьбы.

Уважайте своего мужа и, соответственно, свой выбор. Никогда не выносите сор из избы и не жалуйтесь на свою половинку! Будьте благодарны друг другу и, конечно же, любите!

Фото: Instagram@ilana7788

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