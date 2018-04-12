Как распознать токсичного любовника

Если после секса вы чувствуете себя страшной, толстой и фригидной, а самооценка болтается где-то на уровне Марианской впадины, то, скорее всего, вы впустили в свою постель токсичного партнера. По каким признакам его можно распознать и что с ним делать, расскажет сексолог и эксперт сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Наталья Романовская

ОН ОБВИНЯЕТ ВАС В СВОИХ СЕКСУАЛЬНЫХ НЕУДАЧАХ

Причем так, что вы этого даже не замечаете. Все дело в том, что токсики — лучшие в мире манипуляторы. Они никогда не будут оскорблять или обвинять вас напрямую, они просто аккуратно подведут вас к чувству вины и окунут в него с головой. Например, токсичный любовник никогда не скажет „это ты виновата, что у меня не стоит“, он печально и задумчиво произнесет „странно, с другими женщинами у меня такого не происходило“. И вуаля — вы уже у зеркала размышляете о том, насколько вы вообще сексуально привлекательны и не пора ли сделать липосакцию.

Распознать „обвинителя“ можно по следующим фразам-маркерам: „ты не виновата“ обреченным тоном (на самом деле именно вы в этот момент, по его мнению, и являетесь главной виновницей всех его „несчастий“), „у меня раньше никогда такого не было“, „у меня первый раз такое“, „я наверное, не очень сильно возбудился“ (в дополнение может быть — „скорее всего, это из-за твоей груди, мне нравится побольше“). Главная его цель в этой ситуации — заставить вас думать, что это вы неправильная, несексуальная, некрасивая и толстая. Поэтому у него „упал“. А не потому что у него проблемы с эрекцией. Токсичный любовник, унижая вас, спасает свое эго. Важно это помнить, чтобы не попасться на манипуляцию и не заработать лишних комплексов в копилку.

ОН ВЫСМЕИВАЕТ ВАШИ ПРИНЦИПЫ И ДИАПАЗОН СЕКСУАЛЬНОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ

Например, вы отказываетесь от секса втроем или не согласны на анальное проникновение (и имеете на это полное право), а может, попросили его воспользоваться презервативом, а ему это не понравилось. Он не будет настаивать или устраивать скандал, принцип его действий — скрытая агрессия и манипуляция. Скорее всего, он скажет „фу, какая ты отсталая“ или „господи, может тебе еще справку показать“. Он рассчитывает, что вам станет неловко и стыдно за свои убеждения, и вы дадите ему „продавить“ свои границы.

ОН ПРЕНЕБРЕГАЕТ ВАШИМИ ЖЕЛАНИЯМИ В ПОСТЕЛИ

Причем любыми, даже самыми базовыми (например, оргазмом). Если вы просите его сделать что-то, что требует от него хоть малейших усилий (к примеру, массаж или куниллингус), он начнет всеми способами пытаться „отодвинуть“ нежелательное действие, при этом в очередной раз пытаясь вызвать у вас чувство вины с помощью манипуляций-»перевертышей». Они обычно состоят из формулы: попытка вызвать сочувствие («я так устал», «у меня болит спина») + обвинение («ты не хочешь сделать мне приятно», «я работаю сутками, чтобы тебя обеспечить» и т.д.). Причем неважно, можно ли назвать эту информацию правдивой: манипулятор играет на комплексах и страхах партнера, который в состоянии эмоционального напряжения начинает чувствовать себя «тираном», даже если он в этой ситуации — жертва. Благодаря этому фокусу, партнер испытывает чувство вины и старается угодить токсику, в очередной раз забывая о своих потребностях.

ОН ВАС ОСКОРБЛЯЕТ

И никогда — напрямую. Именно поэтому такие мужчины — самые «разрушительные» партнеры: они провоцируют у вас «психологическую слепоту»: вы подсознательно чувствуете, что ваши отношения нездоровые, но фактически не можете найти этому доказательств. Например, если ваш сексуальный партнер говорит, что вы делаете отвратительный минет, то шансы вылететь из вашей постели у него переваливают за отметку в 1000 процентов. А если он сядет смотреть с вами порно и, например, задумчиво протянет «блин, вот это минет, как же я завидую этому парню, тебе бы тоже было бы классно так научиться». Почувствуйте разницу. Тут нет прямого оскорбления, но подтекст уже отправился раздирать вашу самооценку в клочья.

Как же отличить здоровую критику и предложение от токсического воздействия? Здоровый партнер скажет: «давай попробуем что-то новенькое, я с тобой хочу ощутить все, кстати, я оплатил тебе тренинг по глубокому горловому, буду ждать и представлять тебя голой на коленях» и вызовет у партнерши совсем другие чувства: возбуждение, драйв, предвкушение. А не обиду, вину и сомнения, как в первом случае.

ОН ПОСТОЯННО СРАВНИВАЕТ ВАС В ПОСТЕЛИ С ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ

Цель, конечно, как и у всех токсиков, одна — навредить вашей самооценке и «подрастить» свою за ваш счет. Если ему не удалось «опустить» партнершу за счет внешних или интимных комплексов, он будет давить на самую болезненную тему для каждой женщины — «конкурентоспособность». Варианты могут быть разными от «моя бывшая ходила на курсы и делала самый шикарный минет в моей жизни» до «ты как-то странно выглядишь в этой позе, видно, что тебе не хватает опыта, прости, все мои бывшие были секс-бомбами, я не привык к таким зажатым, как ты». Конечно, это, скорее всего, не правда, а один из способов продавить ваши «постельные» принципы и заставить выполнять его желания в погоне за статусом «лучшей любовницы в его жизни».

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТОКСИКОМ?

Если хоть один из перечисленных признаков относится к вашему мужчине, то вариант один — бежать. Даже если вы его сильно любите, он мечта всей вашей жизни, и вы взяли кредит на свадьбу. Бегите без оглядки, этого человека исправит только хороший психотерапевт и то не за один год. А так как токсики очень редко видят проблему в себе, то скорее всего до психотерапевта он не дойдет. Оставаясь рядом с токсиком, у вышеуказанного специалиста рискуете оказаться вы сами, и не одна, а с невротическим расстройством и убитой самооценкой.