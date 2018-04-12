Анна Седокова учит законам интимной любви

Певица Анна Седокова решила пойти по стопам Керри Брэдшоу — начала вести колонку о сексе в одни из женских глянцевых изданий. Об этом певица и многодетная мама рассказала в своем микроблоге.

Встречайте мою первую, регулярную колонку на тему — «Лучшего секса в моей жизни и как сделать так, чтобы он был именно с тобой». Читайте, комментируйте, возмущайтесь, соглашайтесь или отрицайте.

Для темы первой статьи Анна Седокова выбрала прелюдию. Девушка уверена, что это самое ценное. Поэтому писательница дает подробные советы на тему — как и что нужно делать, чтобы доставить удовольствие своему любимому мужчине.

Анна Седокова

Поклонники звезды неоднозначно восприняли ее трансформацию в писательницу: «Смело», «Трое детей. Какой уж секс?». Анна Седокова не оставила без внимания эти комментарии. И даже посвятила им новый пост в своем микроблоге, назвав писательскую работу выходом из зоны комфорта:

Выйти из зоны комфорта — это написать статью для сайта с новой аудиторией, для которой я странный новый герой и не важно, что там была пара негативных комментов, зато каких. Я то с вами в своём одуванчиковом мире жила, мне даже «дура» уже давно никто не писал, но это и есть этот самый выход и моя задача писать лучше, смешнее. Вернуть свои навыки и практиковаться больше.

А вы будете читать новую колонку Анны Седоковой?