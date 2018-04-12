Все серьезно: Брэд Питт ночует в доме своей возлюбленной Нэри Оксман

Отношения Брэда Питта и его симпатичной подружки Нэри Оксман развиваются стремительно. Журналисты зарубежных СМИ утверждают, что актер ночи напролет проводил в доме профессора Массачусетского технологического института.

Он приезжал к ней ночью и уезжал ранним утром, когда Нэри убегала на лекцию. У Брэда даже есть ключ от ее квартиры. Нэри не готовит, так что они заказывали еду в своем любимом ресторане.

Нэри Оксман