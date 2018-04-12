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Все серьезно: Брэд Питт ночует в доме своей возлюбленной Нэри Оксман
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Все серьезно: Брэд Питт ночует в доме своей возлюбленной Нэри Оксман 

Журнал ОК! 2 часа назад
Отношения Брэда Питта и его симпатичной подружки Нэри Оксман развиваются стремительно. Журналисты зарубежных СМИ утверждают, что актер ночи напролет проводил в доме профессора Массачусетского технологического института.
Он приезжал к ней ночью и уезжал ранним утром, когда Нэри убегала на лекцию. У Брэда даже есть ключ от ее квартиры. Нэри не готовит, так что они заказывали еду в своем любимом ресторане.
Нэри Оксман
Напомним, что о романе Брэда Питта и Нэри Оксан заговорили в начале месяца. Они работали над общим проектом, а потом влюбились друг в друга. Поговаривают, что романтические чувства завязались еще в октябре, когда Питт посещал лекции профессора в Массачусетском технологическом институте. К слову, теперь Брэд может устроить свою личную жизнь. Ему удалось согласовать условия развода с Анджелиной Джоли, и в скором времени экс-влюбленные официально разведутся. Оба супруга получат равноправную опеку над их детьми.
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