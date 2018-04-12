Анна Седокова до сих пор испытывает нежные чувства к бывшему возлюбленному

Анна Седокова воспитывает троих детей — двух дочерей Алину и Монику и сына Гектора, которого родила около года назад. Анна совмещает заботу о детях и плотный рабочий график.

Несмотря на то, что Анна довольно откровенна со своими поклонниками, она редко говорит о своей личной жизни. Недавно Седокова все же решила поделиться с подписчиками своим интимным опытом и рассказала о сексуальных отношениях с мужчинами. Кроме того, артистка призналась, что все еще испытывает определенные чувства к некоторым бывшим избранникам.

Когда Анна начала писать статью об интимных отношениях, она решила опираться не только на свой опыт — певица сразу же позвонила экс-возлюбленному.

«Только писать, опираясь исключительно на свой опыт, как-то недостаточно масштабно. Провожу исследование. Но все равно сперва набрала бывшему, люблю его. Спросила, с кем у него был лучший секс. Отвечает: «С тобой». Приятное тепло разлилось по телу, но журналист во мне не унимался», — поделилась Анна для журнала SNC.

Отметим, что Седокова до сих пор не раскрыла личность отца своего младшего ребенка — сына Гектора. Известно, что Анна приняла решение расстаться с мужчиной вскоре после рождения сына.

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