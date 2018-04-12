Звездные красотки, которые целовались с женщинами, и им понравилось

Самый легендарный и самый скандальный поцелуй за всю историю поп-музыки. Вспышка страсти случилась у Мадонны во время 20-й ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в августе 2003 года.

Внезапно в конце номера поп-королева поцеловала свою напарницу по сцене. Да так страстно, что даже сама Бритни не поняла, что вообще произошло. Позже Мэдж объяснила: вместе с поцелуем она передала свою энергию молодой певице. Интересный энергообмен, однако!

Кэти Пэрри не чурается того, что целовалась с девушками. У нее даже песня по этому случаю есть — I kissed a girl. «Я поцеловалась с девушкой, и мне понравилось», — исполняет певица уже несколько лет. Однако до недавнего времени мало кто знал, кому посвящен хит. Тайна бы так и осталась тайной, если бы не Майли Сайрус, которая заявила, что Кэти посвятила эти строки ей. Позже журналисты узнали, что отношения с девушками у Пэрри не всегда ограничивались лишь поцелуями.

«По правде говоря, у меня было нечто большее, чем поцелуй, с девушкой, — заявила Кэти в одном из интервью. — Мне было ужасно интересно попробовать, потому что даже тогда я догадывалась, что сексуальность не такая черно-белая, как это платье».

Подружки Джен и Кортни целовались только на съемочной площадке. Зрители с нетерпением ждали нашумевший эпизод сериала «Грязь», в котором девушки слились в поцелуе. После выхода серии в Сети, как это обычно бывает, разгорелся скандал. Актрис обвиняли в пропаганде однополой любви, но, к счастью, все обошлось.

Сандра Баллок и Скарлетт Йоханссон Мы не знаем, что нашло на Сандру Баллок во время церемонии MTV Movie Awards в 2010 году, но ей удалось по-настоящему удивить Скарлетт Йоханссон, которая пришла получать награду вместо своего на тот момент мужа Райана Рейнольдса

Актер вместе с Баллок был номинирован в категории «Лучший поцелуй» за роль в фильме «Предложение». Изначально Сандра хотела повторить интимный момент с ним, но что-то пошло не так.

Уж кому точно понравилось целоваться с девушками, так это Сандре Баллок. Все в том же 2010 году во время вручения премий Гильдии кинокритиков актриса прямо на сцене страстно поцеловала Мерил Стрип.

Своенравная и характерная Стрип вполне бы могла влепить за такое пощечину, но этого не произошло. Возможно, ей тоже такой эмоциональный выброс пришелся по душе. Кстати, позже Баллок призналась, что целуется оскароносная актриса просто великолепно.