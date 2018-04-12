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Счастливы слухам вопреки! Пэрис Джексон опровергла расставание с Карой Делевинь
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Счастливы слухам вопреки! Пэрис Джексон опровергла расставание с Карой Делевинь 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
На днях ряд западных СМИ сообщил о расставании Кары и Пэрис. Причиной якобы стало обнародование чувств девушек. Некоторое время назад пару подловили около одного заведений. Влюбленные не скрывали своих чувств, страстно целовали и обнимались. Это и стало достоянием общественности благодаря папарацци. Но слухи о расставании оказались ложными. Обе девушки продолжают не комментировать свой роман, вместо этого Пэрис в разделе Stories опубликовала совместное фото с Карой. Джексон счастливо улыбается в объятиях Делевинь. Разумеется, ни о каком расставании говорить не стоит.
Напомним, девушки познакомились год назад на церемонии MTV Movie Awards. Впервые о романе пары заговорили осенью, когда Пэрис и Кара выходили из ночного клуба, держась за руки. С тех пор пару не раз видели вместе, но в соцсетях девушек практически нет совместных фотографий и явных намеков на отношения.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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