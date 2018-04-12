Парень подарил девушке грудь — и хочет ее вернуть

Лорен и Эрик встречались в течение шести с половиной лет. Они никогда не обсуждали пластическую хирургию, но Эрику пришла в голову мысль, что ни одна девушка не откажется от идеи сделать свое тело лучше. После чего 32-летний мужчина смело выложил 10 000 долларов на сертификат по увеличению груди.

Подарок он преподнес возлюбленной на день рождения. Каковым же было его удивление, когда Лорен предложила расстаться.

Эрик был обескуражен, он долгое время не мог забыть девушку и даже пришел на телевидение спустя несколько лет после разрыва, чтобы признаться на всю страну девушке в любви в передаче Back With Your Ex («Возвращение к бывшей») на телеканале Seven. Когда ведущие шоу спросили, думает ли он, что причина расставания именно в том, что Лорен оскорбил его подарок, молодой человек ответил:

«Нет, я просто хотел, чтобы она знала, что у нее есть возможность выбора».

Но у девушки свое мнение по этому поводу. Она заявила, что будет чудом, если она вернется к Эрику: