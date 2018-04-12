Женщина подарила мужу бесценный урок, когда узнала о его лжи

Нет в мире ничего страшнее разъяренной женщины. Особенно когда дело доходит до развода.

Много странных вещей обычно происходит, когда один из супругов сообщает о намерении развестись. Предательство, ярость, ревность — все вступает в игру.

Тем не менее, каждый раз, когда я слышу о брошенных женах, то всегда вспоминаю эту историю.

Она про женщину, которая не стала злиться, когда услышала от мужа, что тот обманывал ее и хочет развестись. Она поступила умнее.

Эта женщина показывает всем нам, что брак можно спасти даже тогда, когда кто-то уже собрался подписать документы о разводе.

Эта история всегда при мне. Я рассказываю ее всем подряд. Она напоминает, что если вы познали редкий дар истинной любви, то никогда не должны дать ее искрам возможность просто исчезнуть…

Когда я вернулся домой в ту ночь, моя жена готовила ужина. Я взял ее за руку и сказал: «Нам нужно поговорить».

Она села, и мы начали спокойно есть. Но еще до начала разговора я увидел боль в ее глазах. Я даже не знал, как мне открыть рот. Но я должен был позволить себе сказать то, о чем я думал. Я хочу развестись.

Я поднял тему спокойным тоном. Ее, кажется, совсем не раздражали мои слова. Она просто мягко спросила: «Почему?».

Я хотел бы избежать ответа на этот вопрос. Это разозлило ее. Она бросила вилку со стола об стену и прокричала: «Ты не мужчина!».

В ту ночь мы больше не разговаривали друг с другом. Она плакала. Я знал, что она хотела понять, что же случилось с нашим браком.

Но вряд ли я мог дать ей нормальный ответ; мое сердце просто перестало любить Джейн.

Я больше ее не любил. Просто жалел ее.

И вот с этим глубоким чувством вины я подготовил проект соглашения о разводе. В нем говорилось, что наш дом, наша машина и 30% акций моей компании теперь будут ее собственностью. Она посмотрела на этот документ и разорвала его на куске. Женщина, с которой я провел 10 лет совместной жизни, вдруг стала совершенно чужой. Мне стало жаль, что я потратил на нее столько времени, ресурсов и энергии. Что поделать: я любил ее.

Наконец, она громко разрыдалась прямо у меня на глазах. Это то, чего я ожидал: я думал, что истерика принесет ей освобождение. Сама идея о разводе, которой я был одержим в последние несколько недель, стала для меня еще более очевидной.

На следующий день я вернулся домой очень поздно. И увидел на столе ее записку. Я не стал читать или ужинать: просто рухнул в постель и все. «Хватит с меня этих истерик».

Когда я проснулся, записка была все еще на месте. Я прочитал. В ней были ее условия развода: она ничего от меня не хочет, но просит меня подождать еще месяц.

Она просила, чтобы в течение этого месяце мы не ругались. И продолжали жить «нормальной» жизнью — настолько, насколько это было возможно. Причину она объяснила очень просто: через месяц наш сын должен был сдавать важные экзамены. И она не хотела, что наш разломанный брак помешал ему сдать их.

Я вздохнул с облегчением. Единственное что: она попросила меня вспомнить тот день, когда я выносил ее на руках из загса. И она хотела, чтобы в этот последний месяц нашей совместной жизни я носил ее на руках от парадной двери в спальню. Я, признаться, никогда так не делал.

Короче, я подумал, что она сходит с ума. Подумал, что это стресс заставляет ее просить о таких глупостях.

Но я согласился. Сделка была привлекательной. И я подумал, что месяц — это не так уж много, зато потом я получу свободу.

В первый день, когда я взял ее на руки, мы оба выглядели очень неуклюже. У меня просто не было такого опыта. Я не носил ее на руках. Даже сын бегал позади нас с радостными воплями: «Папа носит маму на руках».

Его слова вызвали у меня чувство боли. Из гостиной в спальню — всего 10 метров. Но мне они показались каким-то адом. Она закрыла глаза и тихо попросила: «Не говори нашему сыну о разводе. Пожалуйста».

Я кивнул, чувствуя, как комок разочарования подкатывает к горлу. Я оставил ее за дверью. А сам поехал в офис.

На второй день мы вели себя более непринужденно. Она позволила себе опереться на мою грудь. Я почувствовал аромат ее блузки. Я понял, что не смотрел на эту женщину внимательно уже очень давно. Я понял, что она больше не молода. На ее лице появились мелкие морщины, а волосы начали седеть!

Наш брак убивал ее! С минуту я думал о том, что же я с ней сделал.

На четвертый день, когда я нес ее в спальню, я почувствовал, что наша близость возвращается. Все-таки это была женщина, рядом с которой я прожил десять лет. На пятый или шестой день я начал чувствовать, что снова хочу ее!

Я не рассказывал об этом своей любовнице. Думал, что так ей будет намного проще пережить этот месяц. Сам я происходящее воспринимал как тренировку, которая только сделает меня сильнее.

Жена выбирал, что надеть, каждое утро. Как-то раз она не могла выбрать, какое из своих платьев надеть на этот раз, и вздохнула: «Они все стали такими большими».

Я вдруг осознал, что моя жена в последнее время сильно похудела. И вот почему мне было так легко ее носить на руках. Вдруг меня осенило: так вот почему в ее сердце так много боли и горечи. Подсознательно оно давно чувствовала, что нашей семье конец.

В самый неподходящий момент в комнату ворвался наш сын. «Папа, пора нести маму на руках», — скомандовал он. Видеть, как его отец носит маму на руках, было большой радостью для него.

Моя жена повернулась к сыну и крепко обняла его. Я отвернулся. Боялся, что вот-вот могу передумать и не сдержать условия сделки для развода. В последний момент я собрался с духом и повторил свой ритуал.

Ее рука обвивала мою шею мягко и естественно. Я держал ее даже ближе к себе, чем в день нашей свадьбы.

Но что-то было не так. Ее вес. В последний раз, когда я пытался поднять свою жену (по-настоящему, а не в рамках нашего соглашения), то едва мог сделать два шага. Это было сразу после рождения нашего сына. Теперь он ходит в школу…

В тот же день я обнял ее за плечи. И сказал: «Я понял, что с нами не так. Нам не хватало близости».

Я поехал в офис — так быстро, как только мог. Там работала моя любовница. Я выскочил из машины, даже не закрыв дверь. Боялся, что любая задержка заставит меня передумать. Я мгновенно поднялася по лестнице, открыл дверь ее кабинета и выпалил: «Извини, Лора, но я больше не хочу развода».

Она посмотрела меня с нескрываемым удивлением. Потом коснулся пальцами моего лба.

«У тебя лихорадка?», — спросила ума. Я убрал ее руку.

«Лора, к сожалению, я передумал. Я не буду разводиться. Моя семейная жизнь была похожа на ничто, потому что я сам перестал ценить детали и мелочи своей жизни. Мне показалось, что мы больше не любим друг друга, но это не так. В конце концов, я поклялся, что буду любить ее, пока смерть не разлучит нас».

Лора, кажется, «проснулась». Она дала мне громкую пощечину, расплакалась и хлопнула дверью.

Я спустился вниз и уехал. По пути заехал в цветочный магазин и заказал классный букет для своей жены. Продавщица спросила, что я напишу в записке.

Я улыбнулся и написал: «Я буду носить тебя на руках каждое утро, пока смерть не разлучит нас».

Тем вечером я вернулся домой, пряча цветы за спиной и будучи в прекрасном расположении духа. Я мгновенно взбежал по лестнице и устремился в спальню.

В постели я нашел свою жену. Она была мертва.

В последние несколько месяцев моя жена боролась с раком… А я был слишком занят, чтобы это заметить…

Она знала, что скоро умрет. И хотел избавить нашего сына от лишнего негатива, вызванного разводом.

По крайней мере, в глазах нашего сына я остался любящим мужем.

Мою ошибку уже не исправить. Но вот что я хочу сказать: детали и мелочи действительноимеют значение, когда речь идет об отношениях.

Дело не в особняках, автомобилях, недвижимости или деньгах в банке. Они создают среду, благоприятную для счастья, но не могут подарить счастье сами по себе.

Так что найдите время, чтобы сделать что-то маленькое, но важное, для своего супруга. Цените интим между вами.

Много ли на планете людей, у которых на самом деле счастливый брак?