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«А с кем же ребенок?»: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск вдвоем
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«А с кем же ребенок?»: Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск вдвоем 

Eva.ru 24 минуты назад
Фото: Eva.ru
Голливудский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк снова попали в хронику светских новостей, когда неожиданно встретились в аэропорту с вездесущими папарацци. Влюбленные возвращались домой после непродолжительного отпуска на островах, в который они не сочли нужным взять с собой годовалую дочь.
В сети появились новые снимки одной из самых обсуждаемых в мире пары — Брэдли Купера и Ирины Шейк. Знаменитости попали в объективы папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса, когда возвращались домой после недолгого отпуска. Однако наибольшее внимание поклонников привлекло то, что наследницы звездной четы, годовалой Леи, не было рядом с родителями.
«А где миниКупер?» «Малышку дома оставили? Чего это они?» «А с кем же ребенок был?» «Могли бы и взять с собой дочку…» «Мало того, что итак все время в разъездах без ребенка, так еще и отдыхают сами»
Напомним, что всего несколько дней назад в Инстаграм-аккаунте Ирины один за другим появлялись новые снимки солнечного и безлюдного курорта. Место отдыха знаменитых влюбленных, как всегда, остается тайной для всех. И хоть отпуск Ирины и Брэдли был довольно краткосрочным, ребенка в утомительное путешествие они предпочли с собой не брать.
Впрочем, у заокеанских звезд является нормальной практикой разделять отдых наедине с любимым человеком и семейный отпуск. А вот российские знаменитости придерживаются более традиционного подхода к организации отдыха и путешествуют преимущественно всем семейством. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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