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Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без дочери и уже вернулись домой
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Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без дочери и уже вернулись домой 

Журнал ОК! 43 минуты назад
Буквально пару дней назад Ирина Шейк вместе с Брэдли Купером грелась на солнышке и дразнила поклонников фотографиями в купальнике в своем Инстаграм. Где именно отдыхала звездная пара — никто так и не узнал. Отпуск был скоротечным, и уже вчера влюбленные вернулись обратно в Лос-Анджелес. Папарацци запечатлели актера и модель в аэропорту.
Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Они держались за руку, а вот малышки Леи с ними не было. Видимо, ребенка пара решила оставить с родителями и провести время вдвоем. Российская красавица пыталась спрятаться от камер за солнцезащитными очками и воротом свитера, но сделать этого ей не удалось.
Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.
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