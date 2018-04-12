Новая возлюбленная Брэда Питта бросила ради него очень богатого поклонника 

Как ни мечтали поклонники пары Брэда Питта и Дженнифер Энистон свести своих кумиров вновь, этому не бывать. Во всяком случае сейчас, когда у актера бурный роман с профессором Массачусетского университета Нери Оксман. Слухи о том, что эти двое не просто друзья, ходили еще с конца марта. И вот, наконец, они получили подтверждение. Знакомые Оксман по университету поведали, что у нее с Питтом самый что ни на есть настоящий роман! «Они действительно пара. Брэд просто без ума от нее», — рассказал инсайдер изданию US Weekly.
Брэд Питт и Нери Оксман (кстати, она младше актера на 12 лет) познакомились полгода назад, когда вместе стали работать над одним дизайнерским проектом. «Между ними практически сразу вспыхнула страсть, — утверждают знакомые Нери. — Она ему очень понравилась, поэтому он принял ее приглашение поужинать в ее квартире, и он пришел». По словам все тех же знакомых, до встречи с Питтом у Оксман был роман с одним очень богатым мужчиной, но ради актера она сразу же его бросила. Более того, она вручила Питту ключи от своей квартиры, чтобы тот мог заходить к ней в любой момент. По словам очевидцев, они не раз наблюдали, как актер приходит к своей новой возлюбленной поздно вечером, а уходит уже утром, когда ей нужно собираться на работу.
Питт и Оксман проводят много времени вместе. В феврали Нери читала лекции в одном из университетов Южной Африки, а Брэд ее сопровождал. По словам источника, актер специально так долго скрывал от общественности свой новый роман: боялся, что журналисты не дадут Оксман жить спокойно.
Развод Питта и Джоли подходит к концу: экс-супруги договорились по самому спорному вопросу — опеке над детьми. Сейчас адвокаты утрясают последние формальности, и спустя пару недель главный красавчик Голливуда будет совершенно свободен. Что касается Нери, то она когда-то была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голихов, но сейчас в разводе.