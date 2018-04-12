Новая возлюбленная Брэда Питта бросила ради него очень богатого поклонника

Как ни мечтали поклонники пары Брэда Питта Дженнифер Энистон свести своих кумиров вновь, этому не бывать. Во всяком случае сейчас, когда у актера бурный роман с профессором Массачусетского университета Нери Оксман. Слухи о том, что эти двое не просто друзья, ходили еще с конца марта. И вот, наконец, они получили подтверждение. Знакомые Оксман по университету поведали, что у нее с Питтом самый что ни на есть настоящий роман! «Они действительно пара. Брэд просто без ума от нее», — рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Брэд Питт и Нери Оксман (кстати, она младше актера на 12 лет) познакомились полгода назад, когда вместе стали работать над одним дизайнерским проектом. «Между ними практически сразу вспыхнула страсть, — утверждают знакомые Нери. — Она ему очень понравилась, поэтому он принял ее приглашение поужинать в ее квартире, и он пришел». По словам все тех же знакомых, до встречи с Питтом у Оксман был роман с одним очень богатым мужчиной, но ради актера она сразу же его бросила. Более того, она вручила Питту ключи от своей квартиры, чтобы тот мог заходить к ней в любой момент. По словам очевидцев, они не раз наблюдали, как актер приходит к своей новой возлюбленной поздно вечером, а уходит уже утром, когда ей нужно собираться на работу.

Питт и Оксман проводят много времени вместе. В феврали Нери читала лекции в одном из университетов Южной Африки, а Брэд ее сопровождал. По словам источника, актер специально так долго скрывал от общественности свой новый роман: боялся, что журналисты не дадут Оксман жить спокойно.