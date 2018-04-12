Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ!

Один мужчина вдруг почувствовал, что его жена отдалилась и разлюбила его. Он решил узнать, как она отреагирует, если он уйдет от нее.

Он решил написать жене письмо, сообщив, что он устал от нее и больше не хочет жить вместе. Муж понимал, что это несколько детский поступок, но он должен был знать, что чувствует к нему его жена.

Написав письмо, он положил его на прикроватный столик и затем спрятался под кроватью в ожидании прихода жены. Он надеялся услышать, как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым…

Когда жена, наконец, пришла домой, она увидела письмо и прочитала его.

Через несколько минут молчания, она взяла ручку и начала что-то приписывать в письме. Затем она переоделась, насвистывая веселые мелодии, подпевая и пританцовывая на месте. Она была скорее счастлива, нежели чем расстроена и подавлена.

Муж был шокирован. Но все становилось еще хуже.

Жена взяла телефон и набрала номер. Муж прислушивался, как жена с кем-то говорила по телефону:

— Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы с тобой не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!

Она повесила трубку и вышла и комнаты.

Через некоторое время муж услышал, как открылась и закрылась входная дверь, — жена ушла… Расстроенный и со слезами на глазах, он вылез из-под кровати и принялся читать, что жена приписала в письме.

Сквозь слезы он прочел: «Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати. Я в магазин за хлебом».