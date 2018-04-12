Ещё
Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Он хотел проверить, любит ли она его… На что жена дала просто восхитительный ответ! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Один мужчина вдруг почувствовал, что его жена отдалилась и разлюбила его. Он решил узнать, как она отреагирует, если он уйдет от нее.
Он решил написать жене письмо, сообщив, что он устал от нее и больше не хочет жить вместе. Муж понимал, что это несколько детский поступок, но он должен был знать, что чувствует к нему его жена.
Написав письмо, он положил его на прикроватный столик и затем спрятался под кроватью в ожидании прихода жены. Он надеялся услышать, как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым…
Когда жена, наконец, пришла домой, она увидела письмо и прочитала его.
Через несколько минут молчания, она взяла ручку и начала что-то приписывать в письме. Затем она переоделась, насвистывая веселые мелодии, подпевая и пританцовывая на месте. Она была скорее счастлива, нежели чем расстроена и подавлена.
Муж был шокирован. Но все становилось еще хуже.
Жена взяла телефон и набрала номер. Муж прислушивался, как жена с кем-то говорила по телефону:
— Привет, дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы с тобой не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!
Она повесила трубку и вышла и комнаты.
Через некоторое время муж услышал, как открылась и закрылась входная дверь, — жена ушла… Расстроенный и со слезами на глазах, он вылез из-под кровати и принялся читать, что жена приписала в письме.
Сквозь слезы он прочел: «Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати. Я в магазин за хлебом».
Карельские вести: последние новости
«Никогда не забуду!»: 8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе в жизни Пансексуалы — представители новой сексуальной ориентации Секс бывает травмоопасным: реальные истории
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех31
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»21
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса8
Безрукова рассказала о последних днях сына3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе79
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение