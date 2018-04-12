Брэд Питт регулярно остается на ночь в квартире новой подруги 

Отношения Брэда Питта и архитектора Нери Оксман обрастают все новыми подробностями. Пока одни источники утверждают, что между ними только профессиональные и дружеские отношения, другие уверяют: у пары давно роман! Более того, на днях женщина дала Брэду ключи от своей квартиры, в которой актер теперь регулярно остается на ночь. Нери и Брэд заказывают еду из ресторанов и отлично проводят время в компании друг друга до самого утра.
Напомним, с профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман актер познакомился на почве любви к архитектуре. Похоже, все-таки говорить о возобновлении отношений с экс-супругой Дженнифер Энистон, с которой Брэда подолили во время поцелуя, пока не приходится. Или же Питт еще сам не определился, с кем хочет быть. Как думаешь?
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Фото:Global Look Press, Wikipedia