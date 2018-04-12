Мужчины этих профессий чаще изменяют женам 

Один из ведущих зарубежных сайтов знакомств, обеспечивающий возможность досуга для женатых людей, провел опрос среди своих подписчиков. Целью опроса было узнать, представители каких профессий чаще изменяют своим женам. Всего в список попали 12 профессий.
12. Социальный работник — 2% опрошенных.
11. Фермеры, люди, задействованные в сфере сельского хозяйства — 3% респондентов.
10. Артисты — 3%.
9. Преподаватели — 4%.
8. Представители правовой сферы — 4%.
7. Врачи — 5%.
6. Работники сферы маркетинга и коммуникаций — 6%.
5. Финансисты — 8%.
4. Люди, задействованные в сфере услуг (баристы, работники отелей, официанты) — 8%.
3. Предприниматели — 10%.
2. Работники IT — 12%.
1. Представители сферы торговли — 29%. Мужчины в этой индустрии часто имеют ненормированный рабочий день и сменный график занятости, поэтому им легко вписать в свою жизнь любовницу так, чтобы супруга этого не заметила.