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Мужчины этих профессий чаще изменяют женам
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Мужчины этих профессий чаще изменяют женам 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Один из ведущих зарубежных сайтов знакомств, обеспечивающий возможность досуга для женатых людей, провел опрос среди своих подписчиков. Целью опроса было узнать, представители каких профессий чаще изменяют своим женам. Всего в список попали 12 профессий.
12. Социальный работник — 2% опрошенных.
11. Фермеры, люди, задействованные в сфере сельского хозяйства — 3% респондентов.
10. Артисты — 3%.
9. Преподаватели — 4%.
8. Представители правовой сферы — 4%.
7. Врачи — 5%.
6. Работники сферы маркетинга и коммуникаций — 6%.
5. Финансисты — 8%.
4. Люди, задействованные в сфере услуг (баристы, работники отелей, официанты) — 8%.
3. Предприниматели — 10%.
2. Работники IT — 12%.
1. Представители сферы торговли — 29%. Мужчины в этой индустрии часто имеют ненормированный рабочий день и сменный график занятости, поэтому им легко вписать в свою жизнь любовницу так, чтобы супруга этого не заметила.
Женский форум
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