Мужчины каких профессий чаще всего изменяют женам

Один из ведущих зарубежных сайтов знакомств, обеспечивающий возможность досуга для женатых людей, провел анонимный опрос среди более чем 1000 своих подписчиков. Целью опроса было узнать, представители каких профессий чаще изменяют своим женам.

По результатам опроса всего в список попали 12 профессий.

12. Социальный работник — 2% опрошенных.

11. Фермеры, люди, задействованные в сфере сельского хозяйства — 3% респондентов.

10. Артисты — 3%.

9. Преподаватели — 4%.

8. Представители правовой сферы — 4%.

7. Врачи — 5%.

6. Работники сферы маркетинга и коммуникаций — 6%.

5. Финансисты — 8%.

4. Люди, задействованные в сфере услуг (баристы, работники отелей, официанты) — 8%.

3. Предприниматели — 10%.

2. Работники в сфере IT — 12%.

1. Представители сферы торговли — 29%. Мужчины в этой индустрии часто имеют ненормированный рабочий день и сменный график занятости, поэтому им легко вписать в свою жизнь любовницу так, чтобы супруга этого не заметила.