В Петербурге мужчина убил знакомую за отказ в сексе

В Ленобласти вынесен приговор мужчине, который убил женщину за отказ в сексе, пишет «Росбалт»

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который убил женщину, которая отказалась заняться с ним сексом. Преступление произошло в июле 2017-го года в городе Подпорожье.

Мужчина пригласил свою знакомую к себе в квартиру. Какое-то время они вместе распивали алкоголь. Хозяин решил, что вечер стоит продолжить в постели. Однако гостья отказала ему в сексе.

Ответ гражданину не понравился. Он задушил женщину веревкой, а труп отнес в подвал. Более того, спустя время убийца инсценировал случайное обнаружение тела своей жертвы.