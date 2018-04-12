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В Петербурге мужчина убил знакомую за отказ в сексе
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В Петербурге мужчина убил знакомую за отказ в сексе 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Ленобласти вынесен приговор мужчине, который убил женщину за отказ в сексе, пишет «Росбалт».
Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который убил женщину, которая отказалась заняться с ним сексом. Преступление произошло в июле 2017-го года в городе Подпорожье.
Мужчина пригласил свою знакомую к себе в квартиру. Какое-то время они вместе распивали алкоголь. Хозяин решил, что вечер стоит продолжить в постели. Однако гостья отказала ему в сексе.
Ответ гражданину не понравился. Он задушил женщину веревкой, а труп отнес в подвал. Более того, спустя время убийца инсценировал случайное обнаружение тела своей жертвы.
Полиция его версии не поверила. Следователи нашли неоспоримые доказательства его вины. Суд назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.
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