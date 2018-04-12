В Ярославской области женщину оштрафовали за матерную эсэмэску

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— Суд назначил 26-летней женщине штраф в размере одной тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

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