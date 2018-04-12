Овечкина (Шубская) Анастасия Кирилловна

Дата рождения: 16 ноября 1993 года

Место рождения: Швейцария

Знак зодиака: Скорпион

Анастасия Шубская родилась в семье знаменитой актрисы Веры Глаголевой и миллионера-судовладельца Кирилла Шубского , ради которого Глаголева оставила Москву, прекратила карьеру и, забрав дочерей от первого брака Анну и Марию, уехала на некоторое время в Швейцарию. Шубский окружил всех троих любовью и заботой. Маленькая Настя появилась на свет в любящей семье, где все внимание было направлено на нее, но не стала избалованным ребенком, напротив, она всегда стремилась к самостоятельности. Среди увлечений Анастасии были различные виды спорта, такие как теннис и гимнастика, а также, с подачи старшей сестры Ани, балет. Будучи подростком, Анастасия снялась в так и не оконченном фильме «Ка-Де-Бо» и в картине своей мамы «Чертово колесо», где сыграла дочь главных героев.

Анастасия всегда хорошо училась и это позволило ей окончить школу экстерном. Получив аттестат зрелости, девушка отдала предпочтение профессии продюсера. На факультет такой направленности она и поступила во ВГИК и успешно его окончила. В 2009 году Анастасия вновь получила роль в маминой картине «Женщина желает знать…», а через два года стала дебютанткой бала модельного дома «Шанель». С тех пор Шубская профессионально занимается карьерой модели, что уже принесло свои плоды: она не раз становилась королевой модных показов в России и за рубежом. В данный момент Анастасия живет с мужем в США и посещает актерские курсы в Лос-Анжелесе, чтобы продолжить карьеру в качестве актрисы.

Личная жизнь Анастасии Шубской

Будучи не просто дочерью миллионера и красавицей, но еще и весьма интересным собеседником, Анастасия Шубская всегда находилась в центре внимания. Первый роман, о котором известно прессе, случился у девушки в возрасте 19-ти лет. Объектом страсти был известный финансист Артем Большаков. Дело шло к свадьбе, но бизнесмен переехал в США и отношения не выдержали проверку расстоянием. Вскоре после этого СМИ стали полниться слухами о новом романе юной модели со знаменитым хоккеистом Александром Овечкиным . Встреча молодых людей произошла на Олимпиаде в Пекине, где Шубская была со своим папой. Как впоследствии рассказывал сам Овечкин, их отношения начались с поста в Инстаграме. Анастасия описала происшествие, которое едва не стало для нее роковым, а Александр, переживая за нее, стал ей писать. В августе 2017 года пара пышно отпраздновала свадьбу в Москве. Еще до торжества счастливая девушка дала интервью свадебному журналу Wedding, в котором призналась, что они с женихом уже планируют детей. Радость от создания новой семьи, к сожалению, была омрачена внезапным уходом из жизни Веры Глаголевой.

Фильмография

2005 — Ка-де-бо 2006 — Чертово колесо

2009 — Женщина желает знать…