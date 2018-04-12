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Жена подала на развод, так как муж требовал секса
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Жена подала на развод, так как муж требовал секса 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Depositphotos.com
Домохозяйка Усмау Сулейман обратилась в суд с просибой развести ее с мужем. По словам Усмау, супруг ее был слишком пристрастен к анальному сексу и постоянно склонял девушку к близости. которая ее не устраивала.
Пытаясь избежать интима, Усмау даже уходила жить к родителям. Но после этого супруг стал обвинять ее в неверности в том, что, покинув его дом, она намеренно сделала аборт. Усмау утверждает, что это ложь и настаивает на разводе, так как боится «заболеть из-за анального секса».
Пикантность ситуации заключается в том, что суд спросил у Усмау, есть ли у нее свидетели. На это миссис Сулейман ответила, что есть. Правда, уточнила, что в интимной близости они участия не принимали.
Женский форум
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