Жена подала на развод, так как муж требовал секса

Домохозяйка Усмау Сулейман обратилась в суд с просибой развести ее с мужем. По словам Усмау, супруг ее был слишком пристрастен к анальному сексу и постоянно склонял девушку к близости. которая ее не устраивала.

Пытаясь избежать интима, Усмау даже уходила жить к родителям. Но после этого супруг стал обвинять ее в неверности в том, что, покинув его дом, она намеренно сделала аборт. Усмау утверждает, что это ложь и настаивает на разводе, так как боится «заболеть из-за анального секса».

Пикантность ситуации заключается в том, что суд спросил у Усмау, есть ли у нее свидетели. На это миссис Сулейман ответила, что есть. Правда, уточнила, что в интимной близости они участия не принимали.