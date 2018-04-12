Почему недолюбленные родителями девушки выбирают не тех мужчин

Почему женщины с мазохистским упорством выбирают разрушительные отношения? Снова и снова практикуют токсичные модели поведения, чтобы в итоге решить, что проще совсем отказаться от любви, чем испытывать новые разочарования.

По мнению писательницы Пег Стрип, проблема часто кроется в детских переживаниях, которые продолжают формировать наше поведение всю сознательную жизнь. В своей книге «Детокс для дочери: излечение от нелюбящей матери и восстановление своей жизни» она объясняет, почему девушки, которым не хватило родительской любви, будут продолжать выбирать не тех мужчин во взрослой жизни. Книга основана на данных, полученных из исследований и интервью с женщинами. Я приведу выдержки из статьи, в которой Пег Стрип излагает основные причины, по которым недолюбленная дочь попадает в токсичные отношения.

Она тянется к знакомым ситуациям

Все люди тяготеют к ситуациям и отношениям, которые повторяют их прошлый опыт. Как показывают исследования, мы, скорее всего, будем налаживать связь с людьми, которые напоминают наших родителей. Этот процесс бессознательный и с трудом поддается контролю. Хорошо, если у тебя есть любящие родители, которые дали понять, что мир безопасен и людям можно доверять — вероятно, ты будешь искать партнера, который даст тебе те же ощущения. К сожалению, нелюбимая дочь так же будет тянуться к травмирующим и некомфортным для себя ситуациям.

Восприимчива к красивым жестам

Массовая культура навязывает образ любви как бури эмоций и страстей, сбивающих с ног. Того, кто недополучил родительского внимания в детстве, красивые жесты и подарки могут легко сбить с толку. Сдержанный и рассудительный парень, который медлит с поступками, покажется скучным или несексуальным, хотя не обязательно это соответствует истине. Тем, кто не избалован любовью, трудно отличить внешнюю картинку от сути и понять истинные намерения партнера.

Она принимает драму за страсть

Это важное наблюдение сделано в книге Крейга Малкина «Переосмысление нарциссизма». Думаю, подобные эмоции испытывали многие из нас:

Романтическая неопределенность часто нас возбуждает.

Неизбалованные лаской девушки с детства узнают, что любовь нужно заслужить, за нее надо бороться, страдать и она никогда не дается просто так. Негативные чувства вроде гнева, боли и страха они принимают как неотъемлемую часть отношений и продолжают питаться этим нездоровым психологическим возбуждением в дальнейшем. Нахождение на таких американских горках может показаться захватывающим, но это не то, чем нужно измерять любовь или преданность.

Не замечает, как к ней относятся на самом деле

Если девушка выросла в семье, где словесные оскорбления были нормой, а одобрение нужно постоянно заслуживать, она может даже не осознавать плохого отношения партнера. Кажется, что это противоречит здравому смыслу, и человек, переживший негативные ситуации, должен избегать их в дальнейшем. Но те, кому не хватало любви, теряют собственные желания и потребности. Все мы стараемся нормализовать наш опыт и думать, что разорвав прошлые связи, избавляемся от их влияния. Однако преодолеть детские травмы гораздо сложнее, чем кажется, и недолюбленные девушки уязвимы перед манипуляторами.

Винит во всем себя

Еще в детстве девушка узнала, что причина всех неудач — недостатки в ее характере. Нездоровая самокритичность привела к тому, что теперь она склонна винить себя и не видит доли ответственности своего партнера за происходящее. Если парень ответит на ее замечание агрессией, она решит, что выбрала неудачное время для разговора, хотя на самом деле какой-то мерзавец просто не хочет признавать свои ошибки. Часто именно самокритичность мешает увидеть, что с тобой токсичный человек, и разорвать нездоровые отношения.

Не доверяет своему восприятию

Девушки, которым с детства говорят, что они слишком чувствительны, не правильно все понимают или не должны так реагировать, перестают доверять своим мыслям и чувствам. Пренебрежительные родители учат ребенка, что его эмоции не имеют значения, не важно, говорят они об этом прямо или показывают своим поведением. В итоге вырастают уязвимые и подверженные газлайтингу девушки, неспособные разобраться в собственных чувствах.

Боится остаться в одиночестве

В детстве человек, которому не хватает поддержки и тепла, считает, что он единственный ребенок, которого не любят родители. Это чувство изоляции так же разрушительно, как само отсутствие любви. Поскольку ей было отказано в одобрении со стороны матери или отца, она все еще оценивает себя по тому, как к ней относятся другие, ищет поддержки и зацикливается на мнении окружающих. В этом смысле одиночество как бы подтверждает то, что девушке внушили в детстве, — она некрасива, не достойна хорошего отношения и не заслуживает любви. К сожалению, это с большой долей вероятности подтолкнет ее к отношениям, которые будут поддерживать в ней эти убеждения.