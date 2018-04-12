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Что-то новенькое: Брэд Питт встречается с учительницей
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Что-то новенькое: Брэд Питт встречается с учительницей 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
И уже остается на ночь со своей новой возлюбленной.
Пришла весна, и сердце главного голливудского красавчика, так долго грустившего из-за развода с Анджелиной Джоли, снова занято. Знакомьтесь: новой подругой Брэда Питта стала женщина не из мира шоу-бизнеса, а дама серьезная. 42-летняя брюнетка Нэри Оксман обладает модельной внешностью — чего стоят одни пухлые губы и выразительные зеленые глаза, а занимает при этом весьма солидную должность. Работает она профессором архитектуры Массачусетского технологического университета.
Брэд Питт снова влюблен и счастлив
Как выяснили западные таблоиды, Питт положил глаз на красотку профессора, которая моложе его на 12 лет, еще когда его бракоразводные процесс с Джоли был в самом разгаре. С ней он познакомился на светском вечере, посвященном современным архитектурным проектам, так как Оксман, помимо того, что учит студентов, также является художницей, архитектором и дизайнером. Влюбился же он в нее во время… лекции о строительстве. Романтика да и только! Говорят, Брэда поразила в самое сердце то, как увлечена Нэри своим делом, а потом он уже обратил внимание на ее притягательную внешность и другие качества.
Нэри Оксман. Ну хороша!
Оксман, как пишут таблоиды, тоже привлекла в голливудском мачо не его известность или харизма, а страсть к архитектуре. Оказывается, это чуть ли не самое любимое хобби Питта. Отношения их развиваются стремительно: парочку уже заставали ночующими друг у друга. Однако спешить с браком оба не собираются. Как и у Брэда, у Нэри есть опыт серьезных отношений: несколько лет она была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голихов, но теперь разведена и свободна.
Кстати, ее фото частенько украшают не только научные публикации, но и глянец: однажды профессора даже включили в список 25 самых красивых жителей Бостон, столицы штата Массачусетс, где она живет и работает.
Принять участие в опросе «Кто подходит Брэду Питту больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Джоли отказалась сводить татуировки, посвященные Питту
Он так и не смог ее забыть: 13 лет со дня развода Пугачевой и Киркорова
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